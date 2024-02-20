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وكيل (الدفاع): دور مهم لهندسة المنشآت العسكرية في خدمة الوزارة بشقيها العسكري والمدني

2/20/2024 4:38:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 2 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح اليوم الثلاثاء أهمية دور إدارة هندسة المنشآت العسكرية في خدمة الوزارة بشقيها العسكري والمدني.
وقال الشيخ عبدالله الصباح خلال رعايته وحضوره احتفالية أقامتها (هندسة المنشآت) اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها إن هذه الإدارة حاضنة لمبادرات وإبداعات الشباب الكويتي وآخرها مبادرات الحفاظ على البيئة عبر إعادة التدوير ومعالجة النفايات.
واستذكر بعض الشخصيات التي كان لها دور بارز أسهمت من خلاله في إرساء ركائز هذا القطاع ووفاء لما بذلته تلك الشخصيات من جهود ليصل هذا القطاع إلى اللمستوى الذي هو عليه الآن وأبرزهم المغفور له الشيخ مهندس صباح ناصر السعود الصباح الذي اهتم بإعداد الكوادر الوطنية المتميزة للعمل في هندسة المنشآت وبسواعدهم أنشئت ونفذت العديد من المشاريع والمنشآت سواء عسكرية أو مدنية في سبيل خدمة وزارة الدفاع وتوفير البيئة المناسبة لمنتسبيها.
من جانبه أكد وكيل الوزارة المساعد لهندسة المنشآت العسكرية بالتكليف العميد الركن مهندس صلاح ناصر في كلمته "إننا نتشرف اليوم بإحياء ذكرى كل من ساهم في بناء هذا الصرح من المسؤولين ونشكرهم على جهودهم وإسهاماتهم البارزة ونعدهم باستكمال مسيرتهم التي بدأوها قبل نصف قرن من الزمن لتحقيق المزيد من التطور في هذا القطاع الحيوي".
وأضاف أن الطموح مستمر والمسيرة ما تزال طويلة لتحقيق المزيد من التطور والازدهار "وإننا نحمل على عاتقنا مسؤولية إعداد جيل واعد من الكوادر الوطنية ليستكمل المسيرة التي بناها السابقون".
يذكر أن إدارة هندسة المنشآت العسكرية أنشئت في 19 فبراير عام 1974 بالقرار الوزاري رقم (187/73) الذي أصدره المغفور له الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عندما كان وزيرا للدفاع آنذاك لتختص بكافة الأعمال الهندسية والفنية وتلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات لعموم قطاعات وزارة الدفاع بشقيها العسكري والمدني. (النهاية)

ع ح ك / خ د ع




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