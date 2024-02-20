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كردستان العراق يسمح لمواطني 53 دولة من بينها الكويت بدخول الاقليم دون تأشيرات مسبقة

2/20/2024 4:38:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 20 - 2 (كونا) -– أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء السماح لمواطني 53 دولة بينها دولة الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي بدخول الإقليم دون الحصول على تأشيرات مسبقة.
وذكر بيان حكومي انه وفقا لتوجيهات صادرة من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق يسمح لمواطني 53 دولة بالقدوم إلى إلاقليم دون الحصول على تأشيرات مسبقة مشيرا الى انه بإمكان مواطني تلك الدول الحصول على تأشيرات إلكترونية في المنافذ الحدودية لدخول الإقليم بواسطة جوازات سفرهم.
ولفت البيان إلى ضرورة ان يكون جواز سفر الشخص القادم إلى الإقليم من الدول ال53 نافذا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ وصوله.
وتشير بيانات هيئة السياحة في كردستان العراق الى ان 5ر7 ملايين سائح زاروا المناطق السياحية في الإقليم خلال 11 شهرا من عام 2023 بزيادة بلغت أكثر من مليون سائح عن عام 2022.
وشملت قائمة الدول المعفاة من تأشيرات الدخول المسبقة كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وأستراليا والاردن من بين 53 دولة.(النهاية)

ص ب ر / ن س ع


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