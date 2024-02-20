كردستان العراق يسمح لمواطني 53 دولة من بينها الكويت بدخول الاقليم دون تأشيرات مسبقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 20 - 2 (كونا) -– أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء السماح لمواطني 53 دولة بينها دولة الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي بدخول الإقليم دون الحصول على تأشيرات مسبقة.
وذكر بيان حكومي انه وفقا لتوجيهات صادرة من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق يسمح لمواطني 53 دولة بالقدوم إلى إلاقليم دون الحصول على تأشيرات مسبقة مشيرا الى انه بإمكان مواطني تلك الدول الحصول على تأشيرات إلكترونية في المنافذ الحدودية لدخول الإقليم بواسطة جوازات سفرهم.
ولفت البيان إلى ضرورة ان يكون جواز سفر الشخص القادم إلى الإقليم من الدول ال53 نافذا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ وصوله.
وتشير بيانات هيئة السياحة في كردستان العراق الى ان 5ر7 ملايين سائح زاروا المناطق السياحية في الإقليم خلال 11 شهرا من عام 2023 بزيادة بلغت أكثر من مليون سائح عن عام 2022.
وشملت قائمة الدول المعفاة من تأشيرات الدخول المسبقة كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وأستراليا والاردن من بين 53 دولة.(النهاية)
ص ب ر / ن س ع
MENAFN20022024000071011013ID1107873667
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