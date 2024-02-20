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سمو أمير البلاد يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة دولة

2/20/2024 4:37:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 - 2 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى العاصمة الدوحة بدولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة.
هذا وقد قام سرب من الطائرات الحربية القطرية بمرافقة طائرة سموه رعاه الله فوق الأجواء القطرية.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
كما كان في استقبال سموه حفظه الله سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوات الأمن الداخلي (لخويا) ورئيس بعثة الشرف المرافقة وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسعادة سفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر خالد بدر المطيري.
هذا ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي جراح صباح المحمد الصباح ومعالي الشيخ عبدالله فهد المالك السلمان الصباح ومعالي الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ صلاح ناصر العلي المحمد الصباح ومعالي الشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح ومعالي الشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ عبدالله سالم صباح السالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية) ت م

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