سمو أمير البلاد يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة دولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 - 2 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى العاصمة الدوحة بدولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة.
هذا وقد قام سرب من الطائرات الحربية القطرية بمرافقة طائرة سموه رعاه الله فوق الأجواء القطرية.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
كما كان في استقبال سموه حفظه الله سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوات الأمن الداخلي (لخويا) ورئيس بعثة الشرف المرافقة وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسعادة سفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر خالد بدر المطيري.
هذا ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي جراح صباح المحمد الصباح ومعالي الشيخ عبدالله فهد المالك السلمان الصباح ومعالي الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ صلاح ناصر العلي المحمد الصباح ومعالي الشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح ومعالي الشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ عبدالله سالم صباح السالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية) ت م
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