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منظمة دعم الحياة خارج الجسم (SWAACELSO) تختار مسؤولة صحية كويتية رئيسا لها

2/20/2024 4:37:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 2 (كونا) -– اختارت منظمة دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا (SWAACELSO) رئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في وزارة الصحة الكويتية الدكتورة هدى الفودري رئيسا للمنظمة.
جاء ذلك خلال استضافة دولة الكويت لمؤتمر دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا العاشر مؤخرا الذي انعقد برعاية وحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ومشاركة خبراء في مجال دعم الحياة من أكثر من 20 دولة من أجل تبادل الخبرات.
وأرجع المؤتمر اختيار الدكتورة الفودري للمنصب إلى دورها المؤثر في المنظمة عبر عضويتها في لجنة المجموعة الموجهة لمنظمة دعم الحياة وترؤسها للجنة التدريب والتواصل والمحاكاة الفرعية خلال السنوات السابقة.
وأفاد بأن الفودري ساهمت كذلك بشكل أساسي في إرساء قواعد خدمة دعم الحياة خارج الجسم والمعروفة بـ(الايكمو) في وزارة الصحة من خلال الإعداد والإشراف على البرامج التدريبية المنهجية خلال السنوات السبع السابقة والتي تم اعتمادها من المنظمة خلال عام 2022 وتم خلالها تأهيل الطواقم الطبية التي تقدم خدمة (الايكمو) في مراكز دعم الحياة المختلفة بوزارة الصحة التي تتكون حاليا من أكثر من 300 عضو من أعضاء فرق دعم الحياة.
وبهذه المناسبة أعربت الفودري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عن اعتزازها وفخرها بمنصب رئيس المنظمة ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية لافتة إلى المكانة العالية التي تتمتع بها البلاد في المنظمة وما تضمه وزارة الصحة من مراكز متميزة من الدرجة الذهبية لدعم الحياة.
وقالت الفودري إن مركز دعم الحياة في مستشفى العدان يقدم دورة معتمدة من المنظمة تؤهل أعضاء فرق دعم الحياة ويعد هذاالمركز أحد مركزين فقط في منطقة الشرق الأوسط الذي يوفر الدورات المعتمدة من المنظمة.
وأوضحت أن أعضاء فريق دعم الحياة في مراكز وزارة الصحة يساهمون بفعالية في المنظمة من خلال إعداد السياسات والقواعد الإرشادية العالمية والمشاركة في تقييم واعتماد الدورات في مختلف دول العالم والمشاركة في البحوث.
وذكرت أن خدمة دعم الحياة خارج الجسم (الايكمو) من أحدث الخدمات المقدمة في العناية المركزة لمرضى الحالات الحرجة والذين يعانون فشلا شديدا في الجهاز التنفسي والقلبي إذ يتم خلالها إيصال المريض بجهاز ورئة صناعيين عن طريق قسطرات دقيقة يتم إدخالها في الشرايين والأوردة لمرضى الفشل القلبي والتنفسي الحاد.
يذكر أن منظمة دعم الحياة خارج الجسم منظمة عالمية غير ربحية معنية بتوفير الدعم لمراكز دعم الحياة في مختلف أنحاء العالم من خلال إعداد ونشر القواعد الإرشادية وتوفير فرص التدريب والبحث العلمي وتسجيل البيانات الخاصة بالمرضى ليتم تحليلها واستخدامها في توجيه العلاج المناسب للمرضى. (النهاية)

م ر ف / أ ب غ



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