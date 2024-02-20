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رئيس مجلس الشورى القطري: زيارة سمو الأمير للدوحة ستدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب

2/20/2024 4:37:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي
الدوحة 20 - 2 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم اليوم الثلاثاء أن قيام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بزيارة دولة إلى الدوحة يؤكد عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيرا إلى أنها تأتي في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا مطردا في شتى المجالات.
وأشار الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الزيارة إلى أن المباحثات المرتقبة التي سيجريها حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخوه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ستسهم بلا شك في تنمية العلاقات وستدفع بها إلى آفاق أرحب تأسيسا على ما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والقربى والمصير المشترك.
وأضاف "أن حرص قادة البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الثنائية وتنميتها يأتي تحقيقا للأهداف السامية التي قامت عليها منظومة مجلس التعاون بما يدعم العمل الخليجي المشترك ويصب في مصلحة دول مجلس التعاون ويدعم مواقفها الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق".
واختتم رئيس مجلس الشورى القطري تصريحه بتأكيد دعم مجلس الشورى لكل ما من شأنه أن يسهم في تقوية العلاقات التي تجمع بين دول مجلس التعاون وتعزيزها في شتى المجالات بما يصب في مصلحة دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي ويعمل على تحقيق آمالها وتطلعاتها.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر بحفظ الله ورعايته أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة. (النهاية)

س س س / ط م ا



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