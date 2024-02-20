رئيس مجلس الشورى القطري: زيارة سمو الأمير للدوحة ستدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي
الدوحة 20 - 2 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم اليوم الثلاثاء أن قيام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بزيارة دولة إلى الدوحة يؤكد عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيرا إلى أنها تأتي في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا مطردا في شتى المجالات.
وأشار الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الزيارة إلى أن المباحثات المرتقبة التي سيجريها حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخوه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ستسهم بلا شك في تنمية العلاقات وستدفع بها إلى آفاق أرحب تأسيسا على ما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والقربى والمصير المشترك.
وأضاف "أن حرص قادة البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الثنائية وتنميتها يأتي تحقيقا للأهداف السامية التي قامت عليها منظومة مجلس التعاون بما يدعم العمل الخليجي المشترك ويصب في مصلحة دول مجلس التعاون ويدعم مواقفها الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق".
واختتم رئيس مجلس الشورى القطري تصريحه بتأكيد دعم مجلس الشورى لكل ما من شأنه أن يسهم في تقوية العلاقات التي تجمع بين دول مجلس التعاون وتعزيزها في شتى المجالات بما يصب في مصلحة دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي ويعمل على تحقيق آمالها وتطلعاتها.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر بحفظ الله ورعايته أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة. (النهاية)
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MENAFN20022024000071011013ID1107873661
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