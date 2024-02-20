ارتفاع الذهب عالميا
التاريخ
2/20/2024 4:37:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، وربحت نحو 1.5 دولار في المعاملات الفورية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.07بالمئة أو ما يعادل 1.52 دولار، ليصل إلى 2019.49 دولار للأونصة.
وزادت عقود الذهب، تسليم نيسان 2024 بنسبة 0.04بالمئة أو ما يعادل 0.9 دولار، لتصل إلى 2030.3 دولار للأونصة.
--(بترا)
رصد/رس /اص / س س
20/02/2024 12:13:44
MENAFN20022024000117011021ID1107873659
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