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ارتفاع الذهب عالميا

2/20/2024 4:37:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، وربحت نحو 1.5 دولار في المعاملات الفورية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.07بالمئة أو ما يعادل 1.52 دولار، ليصل إلى 2019.49 دولار للأونصة.
وزادت عقود الذهب، تسليم نيسان 2024 بنسبة 0.04بالمئة أو ما يعادل 0.9 دولار، لتصل إلى 2030.3 دولار للأونصة.
--(بترا)
رصد/رس /اص / س س
20/02/2024 12:13:44

MENAFN20022024000117011021ID1107873659

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