عشرات الشهداء والجرحى باليوم الـ137 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 20 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جلهم من النساء والأطفال، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على عدة مناطق في قطاع غزة بالطيران الحربي والمدفعي والزوارق الحربية، مرتكبة عدة مجازر في اليوم الـ137 من عدوانها على القطاع المحاصر.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من مسيرات إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية كبيرة في حي الزيتون انطلاقا من منطقة تل الهوى غرب المدينة، ومحور صلاح الدين جنوبا، وتمركزت قرب تقاطع شارع 8 مع شارع صلاح الدين وسط قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وإطلاق قذائف مدفعية طالت عددا من المنازل، ما أدى إلى ارتقاء 15 شهيدا على الأقل والعشرات من الجرحى.

وأطلقت مسيرات إسرائيلية من نوع "كابتر" النار تجاه المواطنين العزل في الحي، كما توغلت قوات الاحتلال في حي الزيتون والذي تسبب بنزوح آلاف المواطنين قسرا باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، تحديدا إلى مستشفى الشفاء ومحيط المستشفى في حي الرمال.

إلى ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية غارات وقذائف على عدد من الأحياء السكنية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء و15 جريحا.

وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية عملياتها في مستشفيي ناصر والأمل غرب المدينة وسط أوضاع مأساوية يعيشها الجرحى والمرضى والطاقم الطبي في مستشفى ناصر.

وفي مدينة رفح، قصف الاحتلال بعدد من القذائف وسط المدينة وغربها، ما أوقع إصابات في صفوف النازحين.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وفي دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة نحو 10 آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وفي السياق، أطلق جيش الاحتلال النار والقذائف باتجاه الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية غربي مدينة غزة.

وقصفت قوات الاحتلال الليلة الماضية منزلا في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشعف شرق الشجاعية، فيما قصفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 29092 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 68883 مصابا.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

20/02/2024 12:07:12

