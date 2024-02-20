وزير الصحة يفتتح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ومركز صحي أم جوزة

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البلقاء 20 شباط (بترا) - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الثلاثاء، في محافظة البلقاء توسعة وتحديث قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والصيانة التي تم إجراؤها للمستشفى.

وأكد الهواري خلال الافتتاح، أن الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.

وثمن الدعم المقدم من دولة الكويت الشقيقة ومن المانحين المساهمين في صندوق المنحة المشتركة لتمويل مشاريع وزارة الصحة في مجال تحديث المستشفيات وإنشاء المراكز الصحية.

وقال إنه تم الانتهاء من توسعة وتحديث قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وبناء مركز صحي أم جوزة بمنحة كويتية تجاوزت مبلغ مليوني دينار أردني، فيما بلغت تكلفة أعمال الصيانة للمستشفى من صندوق المنحة المشتركة نحو مليون دينار.

وبين أن التوسعة الجديدة للمستشفى، الذي يخدم بحدود 600 ألف نسمة أضافت 1500متر مربع لقسم الطوارئ لتصل المساحة الإجمالية إلى 2200 متر مربع.

وارتفع عدد أسرة قسم الإسعاف والطوارئ من 10 أسرة إلى 35 سريرا قابلة للزيادة إلى 45 سريرا، وتم مضاعفة أعداد الأطباء والممرضين العاملين في القسم.

ويضم قسم الإسعاف والطوارئ الجديد، طوارئ التخصصية من الجراحة والباطني والأطفال والعظام، وغرفة عمليات مجهزة بالكامل، وغرف أشعة X-Ray وأشعة التراساوند، إضافة إلى مختبر وصيدلية وغرف عزل وتعقيم ووحدة تطهير كيميائي، ومكتبين لمندوب الحوادث ومندوب الدفاع المدني.

إلى ذلك، افتتح الهواري مركز صحي ام جوزة بمساحة 960 مترا مربعا، ليقدم خدماته لنحو 10 آلاف مواطن من خلال عدة عيادات أبرزها عيادة الطب العام وعيادة طب الأسنان وعيادة طب الأسرة وعيادة الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى المختبر والصيدلية وغرفة الأشعة.

وحضر الافتتاح محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود والأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وعدد من نواب المحافظة واعضاء ورئيس مجلس المحافظة ومدير إدارة الخدمات في الوزارة المهندسة سعاد نايف ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين ومدير المستشفى الدكتور محمد العابد ومدير صحة محافظة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود.

-- (بترا)

ون/أ أ/ب ط

20/02/2024 11:58:33