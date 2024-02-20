وزير الصحة يفتتح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ومركز صحي أم جوزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 20 شباط (بترا) - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الثلاثاء، في محافظة البلقاء توسعة وتحديث قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والصيانة التي تم إجراؤها للمستشفى.
وأكد الهواري خلال الافتتاح، أن الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.
وثمن الدعم المقدم من دولة الكويت الشقيقة ومن المانحين المساهمين في صندوق المنحة المشتركة لتمويل مشاريع وزارة الصحة في مجال تحديث المستشفيات وإنشاء المراكز الصحية.
وقال إنه تم الانتهاء من توسعة وتحديث قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وبناء مركز صحي أم جوزة بمنحة كويتية تجاوزت مبلغ مليوني دينار أردني، فيما بلغت تكلفة أعمال الصيانة للمستشفى من صندوق المنحة المشتركة نحو مليون دينار.
وبين أن التوسعة الجديدة للمستشفى، الذي يخدم بحدود 600 ألف نسمة أضافت 1500متر مربع لقسم الطوارئ لتصل المساحة الإجمالية إلى 2200 متر مربع.
وارتفع عدد أسرة قسم الإسعاف والطوارئ من 10 أسرة إلى 35 سريرا قابلة للزيادة إلى 45 سريرا، وتم مضاعفة أعداد الأطباء والممرضين العاملين في القسم.
ويضم قسم الإسعاف والطوارئ الجديد، طوارئ التخصصية من الجراحة والباطني والأطفال والعظام، وغرفة عمليات مجهزة بالكامل، وغرف أشعة X-Ray وأشعة التراساوند، إضافة إلى مختبر وصيدلية وغرف عزل وتعقيم ووحدة تطهير كيميائي، ومكتبين لمندوب الحوادث ومندوب الدفاع المدني.
إلى ذلك، افتتح الهواري مركز صحي ام جوزة بمساحة 960 مترا مربعا، ليقدم خدماته لنحو 10 آلاف مواطن من خلال عدة عيادات أبرزها عيادة الطب العام وعيادة طب الأسنان وعيادة طب الأسرة وعيادة الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى المختبر والصيدلية وغرفة الأشعة.
وحضر الافتتاح محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود والأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وعدد من نواب المحافظة واعضاء ورئيس مجلس المحافظة ومدير إدارة الخدمات في الوزارة المهندسة سعاد نايف ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين ومدير المستشفى الدكتور محمد العابد ومدير صحة محافظة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود.
-- (بترا)
ون/أ أ/ب ط
20/02/2024 11:58:33
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