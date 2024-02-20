العلوم والتكنولوجيا تطلق مساقين إلكترونيين ذاتيي الحضور

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 20 شباط (بترا)-أطلق مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مساقين إلكترونيين غير متزامنين وذاتيي الحضور على منصة "مهارات للتعلم المستمر".

وبحسب بيان صادر عن المركز اليوم الثلاثاء، يأتي إطلاق المساقين الإلكترونيين انطلاقا من رؤية الجامعة في تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة وتعزيز كفاءة وفاعلية التعليم الإلكتروني.

واشار مدير مركز التعلـم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة الدكتور محمود حماد، الى أن المساقين يهدفان إلى التعريف بكيفية تطبيق مصفوفة (Quality Matters)، مع إعطاء شرح تفصيلي لكل المعايير الأساسية الثمانية في المصفوفة، بالإضافة إلى المعايير الفرعية الخاصة بكل منها مع إعطاء أمثلة توضيحية، ومصفوفة (Quality Matters Rubric) وهي عبارة عن مجموعة من المعايير والإجراءات التي تم إعدادها من قبل منظمة (Quality Matters) العالمية التي تعتبر المزود الرائد عالميا للأدوات والمنهجيات العلمية المتخصصة في ضبط جودة تصميم المساقات الإلكترونية مما يضمن تعزيز منهجية التعليم المتمركز حول الطالب (student-centered learning) التي تشجع بدورها ثقافة التطوير المستمر للعملية التعليمية.

وأكد الدكتور حماد، أهمية مثل هذه المساقات في دعم التحسين المستمر للعملية التعليمية ودورها في إثراء المحتوى التعليمي بمساقات إلكترونية عالية الجودة.

يذكر أن منصة "مهارات للتعلم المستمر" هي منصة أطلقها المركز متخصصة بطرح مساقات إلكترونية جماعية الحضور مفتوحة المصدر وتأتي استجابة لمحور الجامعة الاستراتيجي في زيادة مساهمتها في خدمة المجتمع.

--(بترا )

ب.و/ أ أ / س س

20/02/2024 11:50:45