العلوم والتكنولوجيا تطلق مساقين إلكترونيين ذاتيي الحضور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 20 شباط (بترا)-أطلق مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مساقين إلكترونيين غير متزامنين وذاتيي الحضور على منصة "مهارات للتعلم المستمر".
وبحسب بيان صادر عن المركز اليوم الثلاثاء، يأتي إطلاق المساقين الإلكترونيين انطلاقا من رؤية الجامعة في تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة وتعزيز كفاءة وفاعلية التعليم الإلكتروني.
واشار مدير مركز التعلـم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة الدكتور محمود حماد، الى أن المساقين يهدفان إلى التعريف بكيفية تطبيق مصفوفة (Quality Matters)، مع إعطاء شرح تفصيلي لكل المعايير الأساسية الثمانية في المصفوفة، بالإضافة إلى المعايير الفرعية الخاصة بكل منها مع إعطاء أمثلة توضيحية، ومصفوفة (Quality Matters Rubric) وهي عبارة عن مجموعة من المعايير والإجراءات التي تم إعدادها من قبل منظمة (Quality Matters) العالمية التي تعتبر المزود الرائد عالميا للأدوات والمنهجيات العلمية المتخصصة في ضبط جودة تصميم المساقات الإلكترونية مما يضمن تعزيز منهجية التعليم المتمركز حول الطالب (student-centered learning) التي تشجع بدورها ثقافة التطوير المستمر للعملية التعليمية.
وأكد الدكتور حماد، أهمية مثل هذه المساقات في دعم التحسين المستمر للعملية التعليمية ودورها في إثراء المحتوى التعليمي بمساقات إلكترونية عالية الجودة.
يذكر أن منصة "مهارات للتعلم المستمر" هي منصة أطلقها المركز متخصصة بطرح مساقات إلكترونية جماعية الحضور مفتوحة المصدر وتأتي استجابة لمحور الجامعة الاستراتيجي في زيادة مساهمتها في خدمة المجتمع.
--(بترا )
ب.و/ أ أ / س س
20/02/2024 11:50:45
MENAFN20022024000117011021ID1107873656
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