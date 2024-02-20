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الاحتلال يعتقل 7120 فلسطينيا بالضفة منذ طوفان الأقصى

2/20/2024 4:37:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 20 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، 20 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم اثنان من محرري صفقة التبادل الأخيرة.
وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: رام الله، الخليل، طولكرم، بيت لحم، نابلس، جنين والقدس.
وأشار البيان إلى أن الاقتحامات والمداهمات للبلدات الفلسطينية رافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 7120.
يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 137 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معطيات بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
20/02/2024 11:33:01

MENAFN20022024000117011021ID1107873654

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