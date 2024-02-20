2074 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20شباط (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2074 طنا، منها 1430طن خضار، و446 طن فواكه، و197طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25- 40 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35 قرشا، والثوم 300-450 قرشا، والبطاطا 20- 35 قرشا، والبندورة 8- 15 قرشا، والجزر 20-40 قرشا، والخيار 50-70 قرشا، والزهرة 6-15 قرشا، والليمون 30-40 قرشا، والموز البلدي 50-85 قرشا.

-- (بترا)

رح/أ م/ب ط

20/02/2024 10:51:31

