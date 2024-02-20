العراق يقدم طلبا لاستضافة القمة العربية 2025

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- أعلن العراق في وقت متأخر أمس الاثنين، أنه تقدم بطلب لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي.
وبحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، قال العوادي في بيان صحفي "نظرا لاستعادة دور العراق المستحق إقليميا وعالميا، وانسجاما مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه، ونقل الصورة الحقيقية الإيجابية عنه، قدم العراق طلبًا لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد".
وأضاف "تسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة، بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية، وفقًا للأعراف الدبلوماسية، وبما يتلاءم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته"، لافتا إلى أن الحكومة شرعت بتهيئة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك.
وستكون هذه القمة حال عقدها في بغداد الأولى بعد نحو 13 عاما من استضافة قمة 2012، وستعد رابع قمة يستضيفها العراق، بعد قمم 1978 و1990 و2012.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
20/02/2024 10:48:48
MENAFN20022024000117011021ID1107873651
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