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العراق يقدم طلبا لاستضافة القمة العربية 2025

2/20/2024 4:37:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- أعلن العراق في وقت متأخر أمس الاثنين، أنه تقدم بطلب لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي.
وبحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، قال العوادي في بيان صحفي "نظرا لاستعادة دور العراق المستحق إقليميا وعالميا، وانسجاما مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه، ونقل الصورة الحقيقية الإيجابية عنه، قدم العراق طلبًا لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد".
وأضاف "تسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة، بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية، وفقًا للأعراف الدبلوماسية، وبما يتلاءم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته"، لافتا إلى أن الحكومة شرعت بتهيئة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك.
وستكون هذه القمة حال عقدها في بغداد الأولى بعد نحو 13 عاما من استضافة قمة 2012، وستعد رابع قمة يستضيفها العراق، بعد قمم 1978 و1990 و2012.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
20/02/2024 10:48:48

MENAFN20022024000117011021ID1107873651

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