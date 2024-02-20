افتتاح معرض الغذاء الاردني 5 آذار المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- تفتتح في الخامس من الشهر المقبل فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي "جوردن فود"، الذي سيقام بمعرض عمان الدولي للسيارات طريق المطار.
ويقام المعرض الذي يعد أكبر معرض للغذاء بالمملكة، في دورته السابعة على مساحة 6 آلاف متر وتنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو)، بمشاركة شركة محلية وعربية ودولية.
وأكد مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة، أن "جوردن فود" الذي يستمر 5 أيام يعد حدثا مهما في المملكة، ويضم الصناعات الوطنية والمستوردات الغذائية وقطاع التعبئة والتغليف تحت سقف واحد، ما يشكل فرص حقيقية أمام رجال الأعمال للقاء أصحاب المصانع والتجار والاطلاع على منتجاتهم وإقامة شراكات وعقد صفقات تجارية بينهم، سواء كان ذلك لجهة التصدير أو الاستيراد.
وقال أبو سعدة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المعرض في دورته الحالية يركز على المشاركة الكبيرة من الصناعات الوطنية، ما يشكل فرصة لاطلاع المواطنين على المستوى المتقدم الذي وصلته صناعة الغذاء الأردنية، بالإضافة إلى المواصفات الفنية العالية التي تتمتع بها مستوردات الأردن من المواد والسلع الغذائية.
وأضاف أن المعرض سيفتح أبوابه مجانا من الساعة الثانية ظهرا وحتى التاسعة ليلا، ويتضمن فعاليات مختلفة منها عرض فنون طهي الطعام على يد 13 من أبرز وأهم الطهاة بالمملكة والوطن العربي وبشكل مباشر أمام الحضور وزائري المعرض وطوال أيام إقامته، بالإضافة إلى تذوق الطعام وتوفير مواقف للسيارات.
وأشار أبو سعدة، إلى أن المعرض يتيح الفرصة للمستهلك والمواطن للاطلاع على البدائل المتوفرة في السوق المحلية من مختلف أصناف المواد الغذائية، وخاصة الأساسية، والتواصل المباشر مع المنتجين والمستوردين.
--(بترا)
س ص/أ م / س س
20/02/2024 10:41:02
MENAFN20022024000117011021ID1107873650
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.