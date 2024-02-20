افتتاح معرض الغذاء الاردني 5 آذار المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- تفتتح في الخامس من الشهر المقبل فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي "جوردن فود"، الذي سيقام بمعرض عمان الدولي للسيارات طريق المطار.

ويقام المعرض الذي يعد أكبر معرض للغذاء بالمملكة، في دورته السابعة على مساحة 6 آلاف متر وتنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو)، بمشاركة شركة محلية وعربية ودولية.

وأكد مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة، أن "جوردن فود" الذي يستمر 5 أيام يعد حدثا مهما في المملكة، ويضم الصناعات الوطنية والمستوردات الغذائية وقطاع التعبئة والتغليف تحت سقف واحد، ما يشكل فرص حقيقية أمام رجال الأعمال للقاء أصحاب المصانع والتجار والاطلاع على منتجاتهم وإقامة شراكات وعقد صفقات تجارية بينهم، سواء كان ذلك لجهة التصدير أو الاستيراد.

وقال أبو سعدة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المعرض في دورته الحالية يركز على المشاركة الكبيرة من الصناعات الوطنية، ما يشكل فرصة لاطلاع المواطنين على المستوى المتقدم الذي وصلته صناعة الغذاء الأردنية، بالإضافة إلى المواصفات الفنية العالية التي تتمتع بها مستوردات الأردن من المواد والسلع الغذائية.

وأضاف أن المعرض سيفتح أبوابه مجانا من الساعة الثانية ظهرا وحتى التاسعة ليلا، ويتضمن فعاليات مختلفة منها عرض فنون طهي الطعام على يد 13 من أبرز وأهم الطهاة بالمملكة والوطن العربي وبشكل مباشر أمام الحضور وزائري المعرض وطوال أيام إقامته، بالإضافة إلى تذوق الطعام وتوفير مواقف للسيارات.

وأشار أبو سعدة، إلى أن المعرض يتيح الفرصة للمستهلك والمواطن للاطلاع على البدائل المتوفرة في السوق المحلية من مختلف أصناف المواد الغذائية، وخاصة الأساسية، والتواصل المباشر مع المنتجين والمستوردين.

--(بترا)

س ص/أ م / س س

20/02/2024 10:41:02

