MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- القى العاملون في ادارة البحث الجنائي القبض على سارق أحد المطاعم شمال العاصمة، وبحوزته معظم المبلغ المسروق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد لإدارة البحث الجنائي قبل أيام من قبل مفوض عن أحد المطاعم بقيام شخص مجهول بالدخول إلى أحد فروع المطعم شمال العاصمة وسرقة مبلغ 3600 دينار من داخل المطعم ومغادرة المكان.

وأكد أن فريق التحقيق من بحث جنائي العاصمة الذي باشر متابعة القضية منذ لحظة الإبلاغ تمكن بعد جمع المعلومات ومتابعتها من تحديد هوية المشتبه به الرئيس، إذ جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب السرقة وضبط بحوزته 2600 دينار من مجمل المبلغ المسروق وستتم إحالته للقضاء.

--(بترا)

ل م/ أ أ / س س

20/02/2024 10:17:00

