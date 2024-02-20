استقرار النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقرار النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع
التاريخ
2/20/2024 4:37:33 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، وحامت قرب أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، بسبب انتعاش الطلب الصيني.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 83.48 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نيسان 10 سنتات إلى 78.36 دولار للبرميل.
وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر آذار القادم 26 سنتا إلى 79.45 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
20/02/2024 09:48:38
MENAFN20022024000117011021ID1107873648
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