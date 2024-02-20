استقرار النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، وحامت قرب أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، بسبب انتعاش الطلب الصيني.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 83.48 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نيسان 10 سنتات إلى 78.36 دولار للبرميل.

وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر آذار القادم 26 سنتا إلى 79.45 دولار للبرميل.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

20/02/2024 09:48:38

