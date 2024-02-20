عين على القدس يرصد استيلاء الاحتلال على أرض موقف سيارات سوق الجمعة في القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أرض موقف السيارات التابع لسوق الجمعة، الملاصق لسور القدس القديم.

وقال تقرير البرنامج الأسبوعي المعد في القدس، إن سلطة الطبيعة التابعة للاحتلال تعمل على الاستيلاء على الأرض المقام عليها موقف السيارات المملوك لعائلات مقدسية منذ مئات السنين، بذريعة أن الأرض جزء من الحديقة الوطنية، ومصادرتها أمر واجب.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة وضعت مكعبات إسمنتية على مداخل الموقف وأغلقت المكان، دون انتظار أمر المحكمة الإسرائيلية التي تنظر في القضية المرفوعة ضد أصحاب المكان، الذين يمتلكون جميع الأوراق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض.

وأضاف أنه بعد أسبوع من إغلاق شرطة الاحتلال هذه الأرض، اقتحمت طواقم ما يسمى "سلطة الحدائق الوطنية الإسرائيلية" المكان، وشرعت جرافاتهم بتجريف جزء كبير من الأسفلت، بزعم أن هذه الخطوة تمت بموافقة المستشار القانوني لشرطة الاحتلال، دون إعلام أصحاب الأرض الأصليين بالإقدام على هذه الخطوة.

أحد مالكي الأرض، حمد حمد، قال إن الأهالي دخلوا منذ عام 2018 في نزاع مع سلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس في المحاكم، حيث تدعي السلطة أن هذه المنطقة يجب أن تكون مفتوحة، ولا يجب أن تكون"ملكية خاصة"، لافتا إلى أن النزاع القضائي بين الأهالي والسلطة يجري باتجاهين، الأول يتعلق بالملكية والتي تعود لأصحاب الأرض وفق أوراق ثبوتية، فيما ذهبت السلطة باتجاه آخر حيث التفت على القانون وقدمت مشروع "مصادرة" يشمل أرض موقف السيارات وجزءا من أرض المقبرة اليوسفية المجاورة له، والتي تحوي نصب الجندي المجهول.

وأوضح التقرير أن موقع الأرض يعد حيويا للغاية بالنسبة للقدس وأهلها، لأنه ملاصق لباب الأسباط أحد أهم المداخل الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، وهو مكان يخدم أهل المدينة والضيوف المتوجهين للصلاة في الأقصى المبارك، في الوقت الذي تعاني فيه مدينة القدس من شح كبير في مواقف السيارات، عقب إغلاق سلطات الاحتلال العديد منها في الآونة الأخيرة، ما عدّه المقدسيون أمرا متعمدا لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، عبر خلق هذه العراقيل، ما ينذر بانفجار الأوضاع في القدس بأكملها نتيجة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، بالتزامن مع استعدادات المقدسين لشهر رمضان المبارك.

بدوره، المقدسي محمد عويس، وهو أحد مالكي الأرض التي تم الاستيلاء عليها، قال إن أهالي القدس ليسوا بحاجة للمزيد من الحدائق العامة لأنها أصبحت محاطة بها، ولكنهم بحاجة إلى مواقف لركن سياراتهم وخصوصا أصحاب الإعاقات الجسدية وكبار السن، وهم بأمس الحاجة للوصول إلى منطقة قريبة من المسجد الأقصى.

من جهته، خبير شؤون التخطيط والعمران في القدس الشرقية، الدكتور رامي نصر الله، قال إن الاستيلاء على أرض السوق يعتبر جزءا من كل، حيث أن السلطات الإسرائيلية منذ بدء عدوانها على غزة، اعتبرت ذلك فرصة للتسريع في جميع مخططاتها على المستوى التنظيمي والتنفيذي، لافتا إلى أنه قبل المصادقة على مخطط مشروع مركز المدينة، تم تنفيذ جزء كبير منه ومن ذلك توسيع الأرصفة في شارع السلطان سليمان.

وأضاف نصر الله، أن سلطات الاحتلال قامت باستغلال عدوانها على غزة ورفضت كل الاعتراضات التي تم تقديمها على جميع مخططاتها الاستعمارية السابقة، ومنها مخطط مركز المدينة و17 مخططا فعليا للاستيطان داخل القدس الشرقية، منها 3000 وحدة سكنية للحركة الاستيطانية المتطرفة التي أصبحت "الراعي الرسمي للحكومة الإسرائيلية لتنفيذ المخططات الاستيطانية والتسريع بها" .

وأوضح أن موقف السيارات الذي استولت عليه السلطات الإسرائيلية يعتبر الحل الوحيد والقائم لمشكلة شح المواقف في القدس، دون أن يكلف الحكومة الإسرائيلية وبلديتها أي تكلفة، والتي بدورها لم تقدم أي حلول بديلة في مخططها المتعلق بالبلدة القديمة، والذي لم يشتمل على موقف سيارات واحد للفلسطينيين.

وأضاف بأن مخطط مركز المدينة أيضا لا يوفر أي مواقف عامة، ولم يخصص مناطق للوقوف بأي مكان قريب من الأقصى المبارك.

ونوه إلى أن الحركات والجمعيات الاستيطانية التي تحظى بتمويل حكومي كبير، هي التي تشرف على جميع ما يسمى ب"الحدائق الوطنية" التي تحيط بالقدس، والتي ترتبط بعلاقة "وظائفية" مع القطار الهوائي، من خلال تعزيز الوجود اليهودي في الجزء الجنوبي للبلدة القديمة، وصولاً إلى الحي اليهودي وسلوان ووادي الحلوة، مشيراً إلى أن هذه الجماعات تحولت من قوة مؤثرة على الحكومة الإسرائيلية، إلى قوة متحكمة الآن، وأصبحت جزءا من صناعة القرار السياسي الإسرائيلي، وبالتالي، قامت بتوظيف الشرطة والداخلية وسلطة البيئة والآثار من أجل خدمة مخططاتها الاستيطانية والتسريع بها.

وقال نصر الله، إن القيم على أملاك الغائبين أصبح يبادر في تقديم مخططات لصالح المستوطنين، كما أصبح هنالك شركة تطوير تابعة للحركة الاستيطانية تقوم بالتطوير والإنشاء، ما يعني تحول الحركة إلى مشروع استثماري لخدمة "الهوية اليهودية للمدينة".

--(بترا)

أ ن/أ م / س س

20/02/2024 09:46:28