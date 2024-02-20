جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي جنوب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي برتبة رقيب، جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، إن الرقيب يتبع للواء المظليين وأٌصيب بإصابات خطيرة في الخامس عشر من شباط الحالي خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

وبلغ عدد القتلى في صفوف الاحتلال، ممن سمح بنشر أسمائهم، 575 قتيلا منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

ويتواصل عدوان الاحتلال على غزة بلا هوادة لليوم السابع والثلاثين بعد المئة، بقصف على مناطق مختلفة من القطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 29092 فلسطينيا، و69 ألفا و 28 إصابة، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

20/02/2024 09:34:07