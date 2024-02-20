جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي جنوب غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي برتبة رقيب، جنوب قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، إن الرقيب يتبع للواء المظليين وأٌصيب بإصابات خطيرة في الخامس عشر من شباط الحالي خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.
وبلغ عدد القتلى في صفوف الاحتلال، ممن سمح بنشر أسمائهم، 575 قتيلا منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.
ويتواصل عدوان الاحتلال على غزة بلا هوادة لليوم السابع والثلاثين بعد المئة، بقصف على مناطق مختلفة من القطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 29092 فلسطينيا، و69 ألفا و 28 إصابة، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
20/02/2024 09:34:07
MENAFN20022024000117011021ID1107873646
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