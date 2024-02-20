مباراتان للوحدات والفيصلي مع الرمثا و السرحان بدوري المحترفين غدا
التاريخ
2/20/2024 4:37:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم نظيره الرمثا عند الخامسة من مساء يوم غد الأربعاء على ستاد عمان، قبل أن يلتقي مغير السرحان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأميرِ محمد.
وتأتي المباراتان في إطار المباريات المؤجلة بدوري المحترفين لكرة القدم من مواجهات الأسبوع الثامن.
ويتصدر فريق الحسين اربد الدوري حتى الآن برصيد 31 نقطة يليه الوحدات 23 نقطة ثم الفيصلي 21 نقطة.
يشار إلى أن مرحلة الإياب من دوري المحترفين تنطلق الأسبوع المقبل.
--(بترا)
خ خ/اص / س س
20/02/2024 09:33:08
MENAFN20022024000117011021ID1107873645
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