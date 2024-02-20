مباراتان للوحدات والفيصلي مع الرمثا و السرحان بدوري المحترفين غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم نظيره الرمثا عند الخامسة من مساء يوم غد الأربعاء على ستاد عمان، قبل أن يلتقي مغير السرحان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأميرِ محمد.

وتأتي المباراتان في إطار المباريات المؤجلة بدوري المحترفين لكرة القدم من مواجهات الأسبوع الثامن.

ويتصدر فريق الحسين اربد الدوري حتى الآن برصيد 31 نقطة يليه الوحدات 23 نقطة ثم الفيصلي 21 نقطة.

يشار إلى أن مرحلة الإياب من دوري المحترفين تنطلق الأسبوع المقبل.

--(بترا)

خ خ/اص / س س

20/02/2024 09:33:08