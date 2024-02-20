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المنتخب النسوي يلتقي نظيره غوام غدا ببطولة غرب آسيا

2/20/2024 4:37:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم مع منتخب غوام عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في مدينة جدة السعودية.
وتعد مباراة يوم غد هي الثانية لمنتخبنا الذي استهل مشواره بالبطولة أمس بالتغلب على المنتخب السعودي بنتيجة 3-1.
ويتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن لبنان، التي تغلبت بدورها على غوام 4-3.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
20/02/2024 09:32:44

MENAFN20022024000117011021ID1107873644

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