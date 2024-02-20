المنتخب النسوي يلتقي نظيره غوام غدا ببطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم مع منتخب غوام عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في مدينة جدة السعودية.
وتعد مباراة يوم غد هي الثانية لمنتخبنا الذي استهل مشواره بالبطولة أمس بالتغلب على المنتخب السعودي بنتيجة 3-1.
ويتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن لبنان، التي تغلبت بدورها على غوام 4-3.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
20/02/2024 09:32:44
MENAFN20022024000117011021ID1107873644
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