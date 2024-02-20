الأردني عبد الله شلباية يودع بطولة قطر المفتوحة للتنس

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 20 شباط (بترا)-ودع اللاعب الأردني عبد الله شلباية بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس التي انطلقت منافساتها الرئيسية مساء أمس، وذلك بعد خسارته بمجموعتين مقابل واحدة في مباراة مثيرة امتدت لأكثر من ساعتين أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين بواقع 3-6، و6-3، و6-4.

وتميزت المباراة بحضور جماهيري كبير استمر في مساندة عبد الله شلباية حتى نهايتها، كما حضرها رئيس الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشــة الطـائرة ورئـيــــس اللجنـــة المنظــمـة العليا للبطولة، ورئيس نادي باريس سان يجرمان ناصر الخليفي، الذي كان يشجع ويتفاعل مصفقا مع كل نقطة يسجلها شلباية.

وكان شلباية قريبا من الفوز عندما تقدم في المجموعة الأولى من المباراة، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على أفضليته وخسر في المجموعة الفاصلة وودع المنافسة بشكل مفاجئ.

وقد أشاد الإعلام الرياضي القطري بأداء شلباية ووصفتها بالبطولي، وأكدت أن مباراته وأليكسي بوبيرين أمس، كان الأفضل والأقوى فنيا والأكثر إثارة، مضيفة أن البطولة بهذه المباراة بشكل خاص، حققت انطلاقة قوية.

وتختتم اليوم منافسات الدور الرئيسي من البطولة في نسختها الحالية والتي تحتضنها ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش.

وتمكن اللاعب المجري مارتون فوسوفيكس من التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-1 و6-3، في حين ودع باوتيستا البطولة وضاع حلمه في الوصول للقب الثالث حيث سبق وتوج بالبطولة مرتين في عامي 2019 و2022.

كما تأهل اللاعب الصيني تشيتشين تشانج للدور الثاني بفوزه على الإيطالي لورينزو موسيتي، بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2 و6-0، واحتاج اللاعب الصيني إلى 61 دقيقة فقط للتأهل إلى الدور الثاني.

وأصبح تشانج، أول لاعب صيني يحقق الفوز في الأدوار الرئيسية من بطولة قطر المفتوحة للتنس.

كما حقق الروسي بافل كوتوف على لورينزو سونيجو بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و7-5، ولحق بركب المتأهلين للدور الثاني.

وتعد قطر إكسون موبيل المفتوحة إحدى بطولتي رابطة محترفي التنس التي تقام في الشرق الأوسط، وجرى اختيارها من قبل اللاعبين كأفضل بطولة من فئة 250 نقطة في خمس نسخ (2015، 2017، 2019، 2021 – 2022)، حيث فاز كل من روجر فيدرير وآندي موراي ورافاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش بالعديد من ألقابها.

--(بترا)

م ف / س س

20/02/2024 09:13:26