الأردني عبد الله شلباية يودع بطولة قطر المفتوحة للتنس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 20 شباط (بترا)-ودع اللاعب الأردني عبد الله شلباية بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس التي انطلقت منافساتها الرئيسية مساء أمس، وذلك بعد خسارته بمجموعتين مقابل واحدة في مباراة مثيرة امتدت لأكثر من ساعتين أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين بواقع 3-6، و6-3، و6-4.
وتميزت المباراة بحضور جماهيري كبير استمر في مساندة عبد الله شلباية حتى نهايتها، كما حضرها رئيس الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشــة الطـائرة ورئـيــــس اللجنـــة المنظــمـة العليا للبطولة، ورئيس نادي باريس سان يجرمان ناصر الخليفي، الذي كان يشجع ويتفاعل مصفقا مع كل نقطة يسجلها شلباية.
وكان شلباية قريبا من الفوز عندما تقدم في المجموعة الأولى من المباراة، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على أفضليته وخسر في المجموعة الفاصلة وودع المنافسة بشكل مفاجئ.
وقد أشاد الإعلام الرياضي القطري بأداء شلباية ووصفتها بالبطولي، وأكدت أن مباراته وأليكسي بوبيرين أمس، كان الأفضل والأقوى فنيا والأكثر إثارة، مضيفة أن البطولة بهذه المباراة بشكل خاص، حققت انطلاقة قوية.
وتختتم اليوم منافسات الدور الرئيسي من البطولة في نسختها الحالية والتي تحتضنها ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش.
وتمكن اللاعب المجري مارتون فوسوفيكس من التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-1 و6-3، في حين ودع باوتيستا البطولة وضاع حلمه في الوصول للقب الثالث حيث سبق وتوج بالبطولة مرتين في عامي 2019 و2022.
كما تأهل اللاعب الصيني تشيتشين تشانج للدور الثاني بفوزه على الإيطالي لورينزو موسيتي، بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2 و6-0، واحتاج اللاعب الصيني إلى 61 دقيقة فقط للتأهل إلى الدور الثاني.
وأصبح تشانج، أول لاعب صيني يحقق الفوز في الأدوار الرئيسية من بطولة قطر المفتوحة للتنس.
كما حقق الروسي بافل كوتوف على لورينزو سونيجو بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و7-5، ولحق بركب المتأهلين للدور الثاني.
وتعد قطر إكسون موبيل المفتوحة إحدى بطولتي رابطة محترفي التنس التي تقام في الشرق الأوسط، وجرى اختيارها من قبل اللاعبين كأفضل بطولة من فئة 250 نقطة في خمس نسخ (2015، 2017، 2019، 2021 – 2022)، حيث فاز كل من روجر فيدرير وآندي موراي ورافاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش بالعديد من ألقابها.
--(بترا)
م ف / س س
20/02/2024 09:13:26
MENAFN20022024000117011021ID1107873643
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