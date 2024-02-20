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طارق صبري خائن زوجته مع صديقتها من ما تيجى نشوف إلى حدوتة منسية

2/20/2024 4:32:38 AM
(MENAFN- Youm7) يشارك الفنان طارق صبرى فى بطولة مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه حاليًا على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، ويجسد طارق خلال أحداث العمل شخصية "يوسف" ابن الفنانة سوسن بدر وشقيق هشام إسماعيل ومحمد على رزق وريم سامى، ومتزوج من "ريناد" وتجسد دورها الفنانة نانسى صلاح.



وكشفت حلقات مسلسل "حدوتة منسية" عن خيانة يوسف لزوجته ريناد مع صديقتها المقربة هند (هلا السعيد) وهى أيضًا زوجة صديقه وشريكه فى العمل حازم والذى يجسد دوره الفنان محمد لطفى شاهين، ليكون هذا العمل هو الثانى على التوالى الذى يظهر فيه طارق صبرى بشخصية رجل متزوج ويخون زوجته مع صديقتها المقربة.





طارق صبرى فى حدوتة منسية




طارق صبرى كان قد شارك فى بطولة حكاية "ما تيجى نشوف" عن كتاب "55 مشكلة حب" والذى تم عرضها على قناة ON فى أكتوبر الماضى، وجسد خلال أحداث العمل "سليم" المتزوج من مريم (هنا شيحة) ويخونها مع صديقتها المقربة نور والذى لعبت دورها الفنانة راندا عبد السلام، ليكون طارق صبرى متخصص بأدوار الخيانة فى الدراما.



يذكر أن مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى عفاف مصطفى، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، ندى فقيه، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.



أما حكاية "ما تيجى نشوف" فكانت الحكاية الثانية عن كتاب "55 مشكلة حب" وعرضت فى 10 حلقة، وقام ببطولتها هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.





طارق صبرى فى ما تيجى نشوف

















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