فيلم وثائقي جديد لتوثيق آخر 12 يومًا في مسيرة روجر فيدرير الاحترافية

MENAFN - Youm7) منحت منصة أمازون برايم، الضوء الأخضر لصناعة فيلم وثائقي جديد يوثق المسيرة الرياضية لأسطورة التنس الشهير روجر فيدرير الذى قرر الاعتزال في نوفمبر 2022 بعد تحقيقه القاب بالجملة في مختلف البطولات.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المخرج الحائز على جائزة الاوسكار آصف كاباديا،

سيتولى مهام الفيلم الجديد الذي سيحمل طابع مختلف وسيتم التركيز على آخر 12 يوماً في مسيرة "فيدرر" الرياضية، ومن المرجح أن يصدر الفيلم الوثائقي في شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع بطولة ويمبلدون 2024، على منصة Prime Video.

وكان من المقرر ان يكون الفيلم في البداية عبارة عن فيديو للتوثيق الخاص ليتم توسيع دائرة العمل ليصبح وثائقي يعرض للجماهير، ويتضمن الفيلم المنتظر لقطات لأسطورة التنس فيدرر في أكثر حالاته ضعفًا وصراحة، ولحظات وداعه للعبة والمشجعين الذين شاركوه كله التفاصيل على مدار العقدين الماضيين، كما يتضمن الفيلم مقابلات مع منافسي فيدرر وأصدقائه، بما في ذلك رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وآندي موراي.

الفيلم من إخراج آصف كاباديا، الحائز على جائزة الأوسكار والبافتا عن الفيلم الوثائقي إيمي واينهاوس " Amy" (2015)، والحائز على جائزة البافتا " Senna" (2010) و" The Warrior" (2001) و" Diego Maradona " (2019).

فاز فيدرر بـ 20 لقبًا في فردي الرجال في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته الشهيرة، ليحتل المركز الثالث خلف ديوكوفيتش (24) ونادال (22)، بما في ذلك رقم قياسي من الانتصارات في بطولة ويمبلدون بثماني مرات.