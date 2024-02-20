المؤلف محمد سيد بشير: اشتغلت فى بنك لكن الكتابة فى دمى

MENAFN - Youm7) حل المؤلف محمد سيد بشير ضيفا على تليفزيون "اليوم السابع" مع الكاتب الصحفى عادل عبد الله، داخل كواليس مسلسله الجديد "محارب"، الذى قام بكتابته، وهو بطولة حسن الرداد وإخراج شيرين عادل، وفى لقائه قال بشير إن هذا المسلسل كان من المفترض أن يتم تصويره العام الماضى، لكن نظرا لضيق الوقت تم تأجيله.

وعن صعوبة تواجد سيناريوهات جيدة قال المؤلف

محمد سيد بشير: لدينا كتاب مميزين ولكن لا يوجد فرصة للكتاب لإخراج ما يتمنوه، لذلك يعملون بالإمكانيات المتاحة لهم، وأشار إلى أنه انتظر 12 عاما حتى ينجح فى تسويق أول عمل له وهو مسلسل "هبوط اضطرارى"، ونصح فى لقائه كل كاتب لم تسنح له الفرصة لتسويق أعماله أن يتحلى بالصبر

حتى ينجح فى الوصول إلى هدفه، مشيرا إلى أنه تخرج فى كلية التجارة وعمل فى بنك حتى أتيحت له فرصة لتسويق أعماله، مؤكدا "الكتابة فى دمى".

محمد سيد بشير وعادل عبد الله

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته فى القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود

ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.