المؤلف محمد سيد بشير: اشتغلت فى بنك لكن الكتابة فى دمى

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- Youm7) حل المؤلف محمد سيد بشير ضيفا على تليفزيون "اليوم السابع" مع الكاتب الصحفى عادل عبد الله، داخل كواليس مسلسله الجديد "محارب"، الذى قام بكتابته، وهو بطولة حسن الرداد وإخراج شيرين عادل، وفى لقائه قال بشير إن هذا المسلسل كان من المفترض أن يتم تصويره العام الماضى، لكن نظرا لضيق الوقت تم تأجيله.
وعن صعوبة تواجد سيناريوهات جيدة قال المؤلف
محمد سيد بشير: لدينا كتاب مميزين ولكن لا يوجد فرصة للكتاب لإخراج ما يتمنوه، لذلك يعملون بالإمكانيات المتاحة لهم، وأشار إلى أنه انتظر 12 عاما حتى ينجح فى تسويق أول عمل له وهو مسلسل "هبوط اضطرارى"، ونصح فى لقائه كل كاتب لم تسنح له الفرصة لتسويق أعماله أن يتحلى بالصبر
حتى ينجح فى الوصول إلى هدفه، مشيرا إلى أنه تخرج فى كلية التجارة وعمل فى بنك حتى أتيحت له فرصة لتسويق أعماله، مؤكدا "الكتابة فى دمى".
محمد سيد بشير وعادل عبد الله
مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته فى القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.
والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود
ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.
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