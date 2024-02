الأسطورة بول مكارتنى يستعيد جيتارا فقده منذ 50 عاما..سعره 10ملايين إسترلينى

MENAFN - Youm7) اجتمع السير بول مكارتنى مجددًا مع جيتاره الذى عزف عليه أنغام عدة أغانى شهيرة، أبرزها Twist And Shout وShe Loves Youالشهيرة لفرقة البيتلز، وذلك بعد اختفائه منذ أكثر من 50 عامًا.

الجيتارHofner 500/1 ، الذى تقدر قيمته الآن بـ 10ملايين جنيه إسترلينى، اختفى وتمت سرقته عام 1972، وحينها زعم أنه سُرق من شاحنة صغيرة فى نوتنج هيل بلندن، ولم يكن مكان وجود الجيتار معروفًا لعقود من الزمن، ولكن فى عام 2018، أطلقت مجموعة عازمة على تعقب الآلة الألمانية الصنع، عملية بحث عنه، وأطلقوا على العملية اسم The Lost Bass Project، وفقا لموقع "سكاى نيوز".

وتيرة البحث كانت بطيئة فى البداية لكنها ارتفعت بعد التغطية الإعلامية العالمية وسرعان ما تلقى المشروع العشرات من المعلومات ومئات الأشخاص المستعدين للمساعدة، وبعد تلقيه بلاغًا بأنه سُرق، اكتشفت المجموعة، التى تضم المدير التنفيذى لشركة هوفنر نيك واس - أن الجيتار قد تم بيعه لمالك حانة فى منطقة لادبروك جروف.

السير بول مكارتنى يحمل الجيتار

وبعد العديد من المقابلات التلفزيونية والتغطية الإعلامية، قالت مجموعة البحث عن الجيتار، إن الآلة انتهت فى علية منزل فى هاستينجز، على الساحل الجنوبى لإنجلترا، ونظرًا للدعاية واسعة النطاق، أدرك المالك الأخير للجيتار أن لديه الجيتار المطلوب بشدة، وأعاده إلى شركة السير بول، فى ديسمبر، وبعد ذلك تمت المصادقة عليه.

وقال متحدث باسم فريق البيتلز السابق إنه "ممتن للغاية لأولئك الذين شاركوا فى البحث عنه"، حيث يعتبر الجيتار الآن واحد من الآلات الأكثر شهرة فى كل العصور، حيث اشتراه السير بول بمبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا فى هامبورغ، ألمانيا، فى عام 1961، وخلال حديثه فى مقابلة مع Beat Instrumental عام 1966، قال مكارتنى: "لقد امتلكت هوفنر منذ أن بدأت.. لدى ثلاثة نماذج ولكن الطراز القديم لا يزال هو المفضل لدى".

بول مكارتنى استخدم الجيتار الشهير فى مسيرته المهنية التى استمرت عقدًا من الزمن مع الفرقة، بما فى ذلك أول ألبومين لهم، "Please Please Me" و"With The Beatles"، وأُطلق على هوفنر فى النهاية لقب "Beatle bass".

وقال بيان صادر عن The Lost Bass Project إن المجموعة فخورة للغاية بلعب دور فى حل اللغز، وأضافت: "لقد كان حلمًا منذ عام 2018 أنه يمكن تحقيق ذلك، وعلى الرغم من إخبارنا للكثيرين أنه ضاع إلى الأبد أو تم تدميره، إلا أننا أصررنا حتى عاد إلى مكانه".

وتابع البيان: "نريد أن نشكر كل من ساعدنا فى البحث، وكل من أرسل إلينا أدلة، والعديد ممن أرادوا فقط تقديم دعمهم لنا.. شكرًا جزيلاً لكم جميعًا. شكرًا جزيلاً حقًا! لقد فعلنا ذلك".