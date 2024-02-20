الأسطورة بول مكارتنى يستعيد جيتارا فقده منذ 50 عاما..سعره 10ملايين إسترلينى

MENAFN - Youm7) اجتمع السير بول مكارتنى مجددًا مع جيتاره الذى عزف عليه أنغام عدة أغانى شهيرة، أبرزها Twist And Shout وShe Loves Youالشهيرة لفرقة البيتلز، وذلك بعد اختفائه منذ أكثر من 50 عامًا.

الجيتارHofner 500/1 ، الذى تقدر قيمته الآن بـ 10ملايين جنيه إسترلينى، اختفى وتمت سرقته عام 1972، وحينها زعم أنه سُرق من شاحنة صغيرة فى نوتنج هيل بلندن، ولم يكن مكان وجود الجيتار معروفًا لعقود من الزمن، ولكن فى عام 2018، أطلقت مجموعة عازمة على تعقب الآلة الألمانية الصنع، عملية بحث عنه، وأطلقوا على العملية اسم The Lost Bass Project، وفقا لموقع "سكاى نيوز".

وتيرة البحث كانت بطيئة فى البداية لكنها ارتفعت بعد التغطية الإعلامية العالمية وسرعان ما تلقى المشروع العشرات من المعلومات ومئات الأشخاص المستعدين للمساعدة، وبعد تلقيه بلاغًا بأنه سُرق، اكتشفت المجموعة، التى تضم المدير التنفيذى لشركة هوفنر نيك واس - أن الجيتار قد تم بيعه لمالك حانة فى منطقة لادبروك جروف.

السير بول مكارتنى يحمل الجيتار

وبعد العديد من المقابلات التلفزيونية والتغطية الإعلامية، قالت مجموعة البحث عن الجيتار، إن الآلة انتهت فى علية منزل فى هاستينجز، على الساحل الجنوبى لإنجلترا، ونظرًا للدعاية واسعة النطاق، أدرك المالك الأخير للجيتار أن لديه الجيتار المطلوب بشدة، وأعاده إلى شركة السير بول، فى ديسمبر، وبعد ذلك تمت المصادقة عليه.

وقال متحدث باسم فريق البيتلز السابق إنه "ممتن للغاية لأولئك الذين شاركوا فى البحث عنه"، حيث يعتبر الجيتار الآن واحد من الآلات الأكثر شهرة فى كل العصور، حيث اشتراه السير بول بمبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا فى هامبورغ، ألمانيا، فى عام 1961، وخلال حديثه فى مقابلة مع Beat Instrumental عام 1966، قال مكارتنى: "لقد امتلكت هوفنر منذ أن بدأت.. لدى ثلاثة نماذج ولكن الطراز القديم لا يزال هو المفضل لدى".

بول مكارتنى استخدم الجيتار الشهير فى مسيرته المهنية التى استمرت عقدًا من الزمن مع الفرقة، بما فى ذلك أول ألبومين لهم، "Please Please Me" و"With The Beatles"، وأُطلق على هوفنر فى النهاية لقب "Beatle bass".

وقال بيان صادر عن The Lost Bass Project إن المجموعة فخورة للغاية بلعب دور فى حل اللغز، وأضافت: "لقد كان حلمًا منذ عام 2018 أنه يمكن تحقيق ذلك، وعلى الرغم من إخبارنا للكثيرين أنه ضاع إلى الأبد أو تم تدميره، إلا أننا أصررنا حتى عاد إلى مكانه".

وتابع البيان: "نريد أن نشكر كل من ساعدنا فى البحث، وكل من أرسل إلينا أدلة، والعديد ممن أرادوا فقط تقديم دعمهم لنا.. شكرًا جزيلاً لكم جميعًا. شكرًا جزيلاً حقًا! لقد فعلنا ذلك".