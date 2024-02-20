طريقة عمل أقراص البطاطس بالبيض.. قرمشة وطعم لذيذ

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- Youm7) تعتبر البطاطس من الأطعمة المحبوبة والمقربة من قلب الكبير والصغير، ويمكن أن تقدم بأكثر من طريقة، لذا يمكن أن نتناول طريقة عمل البطاطس بالبيض على طريقة الشيف مي صيام، بطعم جديد وقرمشة يمكن تناولها في سندوتشات أو بجانب أطباق المكرونة المفضل لديك.
البطاطس بالبيض طريقة عمل أقراص البطاطس بالبيض المكونات
نصف كيلو بطاطس مسلوقة
نصف كوب بقدونس مفروم اختياري
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
بيضة
نصف كوب دقيق
ملعقة صغيرة بكينج بودر
ملعقة كبيرة نشا
ملح
فلفل اسود
كمون
بيضة
ربع كوب ماء
ملح وفلفل
بقسماط
طريقة تحضيرالبطاطس بالبيض
في البداية قومي بغسل البطاطس وتقشيرها
ثم قطعيها وضعيها في لتر من الماء
ثم اتركيها 20 دقيقة
ثم قومي بهرسها بشكل جيد
ثم اخلطي البطاطس مع
البيض وملح والفلفل الأسود و الكمون والدقيق والنشا و البيكنج بودر والثوم
ثم اخلطي جميع المكونات بشكل جيد حتي تصبح سهل التشكيل إذا لم تشكل بسهولة
يضاف لها قليل من البقسماط أو الدقيق
ثم شكلي أقراص ثم ضعيها في خليط البيض بالماء والفلفل الاسود
ثم ضعيها في البقسماط
وتقلي في الزيت وتقدم مع سلطة خضراء وطحينة
بطاطس بالبيض
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