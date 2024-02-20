على خُطى إمبراطورية ميم.. متى يحق ممارسة الديمقراطية مع الأبناء وفى أى سن؟

MENAFN - Youm7) في هذه الآونة من كل عام الجميع يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتمتلئ الشاشات بعروض المسلسلات التلفزيونية التي ستبث علينا في هذا الشهر الكريم، وقد طرح مؤخرًا بوستر عن مسلسل"إمبراطورية ميم" للنجم خالد النبوى والذى يواصل تصويره للعرض في رمضان 2024، عن رواية كتبها الراحل إحسان عن القدوس بنفس الاسم عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب.

امبراطورية ميم





والانتخابات هي إحدى أذرع الديمقراطية التي تمارسها أي دولة، ولكن ما مدى استخدام حق الديمقراطية في المنزل بين الأبناء؟ وهل هناك فارق التعامل بين الابن والابنة في هذا الحق وإلى أي مدى؟





تجيب عن ذلك الدكتورة سمر كشك، أستاذ العلاقات الأسرية، قائلة: تربية الأبناء على معنى الديمقراطية يتطلب فهما وإدراكا قويا بمعرفة استخدامها وإلا ستكون لها آثار سلبية.





وأضافت "كشك": استقلالية الطفل لنفسه مقصود بها المحافظة على قيمه وأخلاقه واحترامه للصغير والكبير، وأن يشعر الطفل بالسعادة لأن الجميع يثق فيه ويعتمد عليه، وهذه التربية تتطلب أسلوبا معينا من النقاش والاحترام وتبادل الآراء وحسن الإصغاء.







وتابعت: هذه التربية تصلح للولد وللبنت ولا فارق بينهما، البيت واحد والوالدان لا فارق بينهما، فهما الأساس يجب أن يتفقا من البداية على أسلوب التربية، حتى لا يكون هناك أي خلاف يؤثر على تربية الأبناء.





مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



