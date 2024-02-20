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لو أول مرة حماتك تزورك.. إتيكيت التعامل بشكل صحيح منعًا لحدوث مشكلات

2/20/2024 4:32:33 AM
(MENAFN- Youm7) العديد من المتزوجات يحرصن على أن تكون أول زيارة خاصة بالحماة أن تتم على أكمل وجه وبدون حدوث أي مشكلات ، لذا تواصل "اليوم السابع" مع هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية لمعرفة إتيكيت التعامل في أول زيارة للحماة


التعامل مع الحماة




الاستعدادات قبل الزيارة :

قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ اليوم السابع:" في كل الحوال لابد أن تتأهب الزوجة لمقابلة
الحماة بشكل جيد والاستعداد بأجمل الضيافات وترتيب المنزل
والانتهاء من أي تنظيف أو أي ملامح للاستعدادات ،على العروس أن تهتم بأن يكون منزلها مرتباً حتي وأن كانت زيارة للصباحية فلابد أن ترتب غرفة النوم حتي تظه بأنها لا تستخدم من قبل مع تهويتها وتعطيرها، مع عمل فحص للحمامات و إزاله أي ملابس معلقة مع الاهتمام بتعطيره وضع مناشف ومناديل ورقية فى غرف المنزل، وذلك لأن يمكن أن يأتي مع الحماة
ضيوف آخرين كأخواتها أو جيرانها.

الاستئذان قبل الحضور والملابس المناسبة :

وتابعت:" علما بأنه لا يصح أن يحضر أي شخص مع الحماة
ألا بعد عمل مكالمة تليفونيه للاستئذان بالحضور و الاتفاق على الموعد، لكن كوني أنيقة ومرتبه، لا تقابلي حماتك بملابس النوم أوملابس المنزل انما ينبغي عليكي ارتداء ملابس
استقبال راقية تتيح لكي الجلوس مع حماتك بأناقة وتسمح لكي بالتحرك في المطبخ لتحضير واجب الضيافة بسهولة.

قابليها بترحاب:

واستكملت:" على الزوجة أن تتقن إتيكيت المقابلة والترحاب بحماتها، فلا يصح إذا قام ابنها بفتح الباب، أن تكوني جالسه في الصالون وتنتظري حتي تأتي اليها الحماة
لتصافحها و لكن عليكي أن تقفي خلف زوجك لمقابلتها بابتسامة ومصاحبتها لمكان الجلوس

ادرسي ردود افعالها:

وتقول:"على الزوجة أن تكون فطنه وذكية لردود أفعال حماتها تجاه افعالك و تصرفاتك فهناك أنواع يصعب التعامل معهم كالغيورة والمتسلطة مثلا، فإذا لاحظتي أن حماتك تمارس عليكِ الغيرة أوالتسلط فلا تنزعجي وحاولي استيعابها، وتذكرين انها ضيفتك وأم زوجك ، ولكن عليكِ أن تتعلمي كيفية التعامل مع هذه الأنواع من الشخصيات لتكسبي قلبها.



إتيكيت التعامل مع الحماة








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