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مسئولو المياه يتابعون سير العمل بمشروع تطوير الصرف بالهضبتين العليا والوسطى

2/20/2024 4:32:30 AM
(MENAFN- Youm7) تابع المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، سير العمل بمشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبتين العليا والوسطى، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، بمنطقة المقطم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية للمشروعات.



وأوضح المهندس أحمد عبدالقادر، أن مشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبتين العليا والوسطى وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم، تنفذه وزارة الإسكان، ممثلة فى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن خلال شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بتكلفة تزيد على 600 مليون جنيه، ويشمل 3 مكونات رئيسية، خط الانحدار الرئيسي، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، وخط الطرد، ويخدم المشروع، مناطق الهضبة العليا، ومساكن التعاونيات، والأسمرات، و مشروع عباد الرحمن، وأب تاون كايرو.



وأضاف أن خط الانحدار الرئيسي، يتكون من جزءين، أولهما، حفر مكشوف بطول 4600 متر تقريباً (1100 متر مواسير بلاستيك بقطر 800 مم، و3500 مم مواسير خرسانية بأقطار "900 - 1000 - 1200 مم")، والثاني، حفر بالدفع النفقى بإجمالي طول 1800 متر، بينما يبلغ طول خط الطرد (2550 متراً من مواسير الزهر المرن، و2800 متر من البولي إيثيلين عالي الكثافة بقطر 1000 مم)، وتبلغ مساحة توسعات محطة الرفع الرئيسية 3200 م2، وهي عبارة عن بيارة بعدد 4 طلمبات، ومبنى محولات، ولوحة توزيع، ومبنى المولد.



وشدد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، على شركات المقاولات العاملة بالمشروع، ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنهاء المشروع، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث إن المشروع يتم تنفيذه فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية، مما يستوجب الحرص الشديد أثناء تنفيذ الأعمال، للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.
















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