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تفاصيل تقسم الأسواق داخل البورصة إلى الأكثر نشاطًا ومتوسط وغير نشط

2/20/2024 4:32:30 AM
(MENAFN- Youm7) أعدت البورصة المصرية ، ضوابط لإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأنشطة المتخصصة مع معايير مؤشرات البورصة، وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وسيصبح تقسيم الأسواق سيصبح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري، كما يلي:


أولاً: السوق الأكثر نشاطًا:


ويتضمن الأوراق المالية المدرجة بمؤشر البورصة "EGX100" وكذا وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية ويتسم هذا السوق بما يلي:



1- يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.



2- يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فقط على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر "EGX" مضافًا إليها وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية.



3- يسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 20% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت عند 10%.


ثانياً: السوق متوسط النشاط:


ويتضمن الأوراق المالية غير المدرجة بمؤشر البورصة "100 EGX" وكذا الأوراق المالية غير المدرجة "بالسوق غير النشط"، ويتسم هذا السوق بما يلي:



1- يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وعلى أن تستبعد من آلية شراء الأوراق المالية بالهامش الأوراق المالية التي لم تستوفى المعايير الكمية و/أو النوعية لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.



2- لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.



3- يسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية ٢٠% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق حدود الإيقاف المؤقت عند 10%.




ثالثا: السوق غير النشط:


ويكون لإدارة البورصة أن تدرج به الأوراق المالية التي تنطبق عليها قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 الخاص بمحددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د) والأوراق المالية للشركات تحت التصفية والأسهم التي تتصف بمخاطر عالية في حجم المديونية وتركزها مع تقلبات سعرية عالية والأوراق المالية للشركات المخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ولم تقم بإزالتها، ويتسم هذا السوق بما يلي:



1- عدم السماح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

2- تسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 5% من آخر سعر مرجعي مع عدم تطبيق حدود الايقاف المؤقت ولا ينطبق عليها آلية مزاد سعر الفتح بالجلسة الاستكشافية أو آلية مزاد سعر الاقفال.




رابعا: سوق الشر الصغيرة والمتوسطة



وينقسم إلى قائمتين:


(1) قائمة مؤشر "تميز" وتتضمن الأوراق المالية التي يتوافر فيها معايير مؤشر تميز وتتسم هذه القائمة بأنه يسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.



(ب) قائمة "النيل": وتتضمن باقي الأوراق المالية المدرجة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتسم هذه القائمة بأنه لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش.



2- لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.



تسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 10% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق الايقاف المؤقت عند 5%.



ويلغى ما دون ذلك من تقسيمات، ويكون للجنة المختصة بالبورصة إجراء مراجعات لما هو مدرج بالأسواق دوريا بالتزامن مع المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية أو كلما دعت الحاجة لذلك، مع مراعاة ما يلي:



1- تعتبر الأوراق المالية نشطة متى كانت مدرجة بالسوق الأكثر نشاطاً أو بالسوق المتوسط النشاط أو بقائمة تميز بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.



2- عدم التقيد بمهلة زمنية للتوافق مع نسب الشراء بالهامش المقررة حال استبعاد الورقة المالية من سوق أو انتقالها إلى سوق آخر.



3- تدرج حقوق الأولوية في الاكتتاب في ذات السوق المدرج به السهم الأصلي، ويسرى عليها القواعد المنظمة لحقوق الاكتتاب فيما يخص الحدود السعرية، ولا يسمح عليها بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ويتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلي بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحق وذلك حال كون السهم الأصلي من الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
















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