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سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 20-2-2024 بالبنوك المصرية

2/20/2024 4:32:29 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر سعر الريال القطرى
أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20-2-2024، في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباجية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، بينما فى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 8.02 جنيه للشراء، و8.47 جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.








وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
7.80 جنيه للشراء.



8.46 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر
8.02 جنيه للشراء.



8.47 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
7.88 جنيه للشراء.



8.49 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي
7.89 جنيه للشراء.



8.49 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى
7.88 جنيه للشراء.



8.51 جنيه للبيع.












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