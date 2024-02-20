علماء ألمان: ثقافة تابوت العصر الحديدى فى تايلاند تعكس روابط المجتمع

MENAFN - Youm7) أكد معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية الألماني، أن الممارسة الجنائزية المعروفة باسم ثقافة التابوت الخشبي العصر الحديدي لمرتفعات بانج مافا في شمال غرب تايلاند منذ ما بين 1000 إلى 2300 عام، تميزت بدفن الأفراد في توابيت خشبية كبيرة على ركائز متينة، وُجد معظمها في الكهوف والملاجئ الصخرية، وفقا لما نشره موقع" sciencedaily".

قام فريق دولى من الباحثين من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية فى لايبزيج، ألمانيا، بتحليل الحمض النووي من 33 فردًا مدفونًا من خمسة مواقع للتوابيت الخشبية، وأكد فريق البحث أن هناك روابط كبيرة بين الأشخاص، حيث لعبت الارتباطات الجينية دورًا مهمًا فى طقوس الدفن.

وفى أكثر من 40 كهفًا فى مقاطعة ماى هونج سون، يمكن العثور على توابيت خشبية كبيرة مثبتة على ركائز متينة، يعود تاريخها إلى ما بين 2300 و1000 عام مضت، خلال فترة العصر الحديدى، تم تصنيع كل من هذه التوابيت التى يصل طولها إلى عدة أمتار من شجرة ساج واحدة وتتميز بنقوش دقيقة لأشكال هندسية أو حيوانية أو بشرية عند مقابض كلا الطرفين.

تمت دراسة هذا التجمع الأثرى لأكثر من عقدين من الزمن من قبل أعضاء مشروع سكان ما قبل التاريخ والديناميكيات الثقافية فى مشروع هايلاند بانج مافا، بقيادة البروفيسور رسمى شوكونجدج، من قسم الآثار، جامعة سيلباكورن، "يتناول البحث العلاقة بين البشر وبيئاتهم في المناطق الاستوائية الموسمية، أحد الجوانب الحاسمة هو استكشاف البنية الاجتماعية لمجتمعات ما قبل التاريخ هذه، بالإضافة إلى شرح ارتباطاتها مع مجموعات ما قبل العصر الحجري الحديث والعصر الحجري الحديث وما بعد العصر الحجري الحديث في هذه المنطقة"، كما قال رسمي شوكونجدج، عالم الآثار وكبير مؤلفي الدراسة.

وحددت الدراسة الأقارب الوراثيين المدفونين في نفس نظام الكهف، مثل الآباء والأبناء أو الأجداد والأحفاد، كانت هذه المجموعة من الأفراد ذوي الصلة الوثيقة مرتبطة بشكل أكبر من جميع الأفراد الآخرين المدفونين في الموقع.



