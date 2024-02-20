ذكرى رحيله.. ماذا قدم الإمام ابن ماجة؟

MENAFN - Youm7) يحل اليوم ذكرى وفاة أحد كتاب الصحاح الستة، وهو الإمام ابن ماجة الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 فبراير عام 886م، كان محبًا للعلم منذ الصغر، وتردد على مجالس الشيوخ وعلماء الحديث حتى حفظ القرآن الكريم وذهب إلى حلقات ومجالس المحدثين التي كانت موجودة في مساجد قزوين بإيران، إلى أن قام بعدها بالارتحال لجمع الحديث الشريف.

اسمه محمد بن يزيد بن ماجة الربعى وكنيته أبى عبد الله، ولد عام 209 هجرياً بقزوين وهى بإيران، وهى مدينة فتحت فى عهد عثمان بن عفان، وهو أحد كتب الصحاح الستة، التى تشمل صحيح البخارى ومسلم، وسنن النسائى والترمذى، وأبى داود وابن ماجة، عندما ترك ابن ماجة مدينته كان فى عمر 22 من عمره، وذلك فى سنة 230 هجرياً فذهب إلى خراسان والبصرة والكوفة ودمشق وبغداد ومكه والمدينة ومصر وغيرها واستمرت رحلته خمسة عشر عاماً ثم عاد إلى قزوين واستقر لتدوين ما أثمرته تلك الرحلات ولتعليم أبناء وطنه ويدرس السنن والحديث لهم فكان يأتى إليه الطلاب من شتى الأمصار ليتتلمذوا على يديه.

قام ابن ماجة بتدوين كل ما تعلمه برحلاته بها، وألف العديد من المؤلفات لم يصل إلينا إلا كتاب السنن، ومنها كتاب السنن وهو أحد كتب الحديث الستة، ولقي الشهرة بسببه، وأحد أصول السنة النبوية الشريفة، فى هذا الكتاب وقام ابن ماجة بترتيب الأحاديث على أبواب، وقد اختلف العلماء حول منزلة الكتاب من كتب السنة الصحيحة الستة، وبسنن ابن ماجة يوجد الصحيح والحسن والضعيف وأيضاً المنكر والموضوع ولكن الأحاديث الموضوعة قليلة بالنسبة إلى جملة الأحاديث الموجودة بكتابه والتى تزيد عن4341 ألف حديث، اشتركت مع الأحاديث الأخرى فى كتب الحديث الخمسة الأخرى ولكنه انفرد عنهم بحوالى 1339 حديثاً.

وما يميز الكتاب أن ابن ماجه اعتنى به شرحاً وتعليقاً، وقد قام بعض العلماء بعمل شروح له ومنها: "كفاية الحاجة فى شرح ابن ماجه" للسندى، و"مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه" للسيوطى، و"الكواكب الوهاجة بشرح سنن ابن ماجه" لمحمد المنتقى الكشناوى، وغيرها.

وتوفى ابن ماجه في شهر رمضان سنة 273 هـ وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتولى دفنه مع أخيه الآخر أبو عبد الله وابنه عبد الله بن محمد بن يزيد.