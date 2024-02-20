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هل أصيب اليونانيون والرومان القدماء بمرض ألزهايمر؟ بحث علمى يجيب

2/20/2024 4:32:25 AM
(MENAFN- Youm7) أظهر البحث العلمى الصادر عن جامعة جنوب كاليفورنيا، ونشر في مجلة مرض الزهايمر، أن النصوص الطبية اليونانية والرومانية، التي تعود إلى 2500 عام مضت نادرًا ما تذكر فقدان الذاكرة الشديد، مما يشير إلى أن الخرف المنتشر اليوم ينبع من البيئات وأنماط الحياة الحديثة، وفقا لما نشره موقع " sciencedaily".

وأكد البحث، أن فكرة مرض الزهايمر والخرف المرتبط به هي أمراض البيئات وأنماط الحياة الحديثة، مع السلوك المستقر والتعرض لتلوث الهواء إلى حد كبير.

قال المؤلف الأول كاليب فينش، الأستاذ الجامعي في كلية ليونارد ديفيس لعلم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا: "كان لدى اليونانيين القدماء عدد قليل جدًا يذكرون شيئًا قد يشبه الضعف الإدراكي المعتدل".

لقد أدرك اليونانيون القدماء أن الشيخوخة تؤدى عادة إلى مشاكل فى الذاكرة يمكن أن نميزها على أنها ضعف إدراكى معتدل، أو MCI، ولكن لا شيء يقترب من فقدان كبير فى الذاكرة والكلام والتفكير كما يحدث بسبب مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

درس فينش والمؤلف المشارك ستانلي بورستين، وهو مؤرخ في جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس،
مجموعة كبيرة من الكتابات الطبية القديمة التي كتبها أبقراط وأتباعه، يسرد النص أمراض كبار السن مثل الصمم والدوار واضطرابات الجهاز الهضمي - لكنه لا يذكر فقدان الذاكرة، وبعد عدة قرون في روما القديمة، ظهرت بعض الإشارات،
في سن الثمانين، يبدأ بعض كبار السن في مواجهة صعوبة في تعلم أشياء جديدة.

ويتوقع فينش أنه مع زيادة كثافة المدن الرومانية، زاد التلوث، مما أدى إلى زيادة حالات التدهور المعرفي، بالإضافة إلى ذلك، استخدم الأرستقراطيون الرومان أوانى الطبخ المصنوعة من الرصاص، وأنابيب المياه المصنوعة من الرصاص، وحتى أضافوا خلات الرصاص إلى نبيذهم لتحليته - مما أدى إلى تسميم أنفسهم عن غير قصد بالسم العصبي القوي.

أدرك عدد قليل من الكتاب القدماء سمية المواد المحتوية على الرصاص، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في التعامل مع المشكلة حتى فترة طويلة من القرن العشرين، ويلقي بعض العلماء اللوم على التسمم بالرصاص في سقوط الإمبراطورية الرومانية.







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