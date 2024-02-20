هل أصيب اليونانيون والرومان القدماء بمرض ألزهايمر؟ بحث علمى يجيب

(MENAFN
- Youm7) أظهر البحث العلمى الصادر عن جامعة جنوب كاليفورنيا، ونشر في مجلة مرض الزهايمر، أن النصوص الطبية اليونانية والرومانية، التي تعود إلى 2500 عام مضت نادرًا ما تذكر فقدان الذاكرة الشديد، مما يشير إلى أن الخرف المنتشر اليوم ينبع من البيئات وأنماط الحياة الحديثة، وفقا لما نشره موقع " sciencedaily".
وأكد البحث، أن فكرة مرض الزهايمر والخرف المرتبط به هي أمراض البيئات وأنماط الحياة الحديثة، مع السلوك المستقر والتعرض لتلوث الهواء إلى حد كبير.
قال المؤلف الأول كاليب فينش، الأستاذ الجامعي في كلية ليونارد ديفيس لعلم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا: "كان لدى اليونانيين القدماء عدد قليل جدًا يذكرون شيئًا قد يشبه الضعف الإدراكي المعتدل".
لقد أدرك اليونانيون القدماء أن الشيخوخة تؤدى عادة إلى مشاكل فى الذاكرة يمكن أن نميزها على أنها ضعف إدراكى معتدل، أو MCI، ولكن لا شيء يقترب من فقدان كبير فى الذاكرة والكلام والتفكير كما يحدث بسبب مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.
درس فينش والمؤلف المشارك ستانلي بورستين، وهو مؤرخ في جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس،
مجموعة كبيرة من الكتابات الطبية القديمة التي كتبها أبقراط وأتباعه، يسرد النص أمراض كبار السن مثل الصمم والدوار واضطرابات الجهاز الهضمي - لكنه لا يذكر فقدان الذاكرة، وبعد عدة قرون في روما القديمة، ظهرت بعض الإشارات،
في سن الثمانين، يبدأ بعض كبار السن في مواجهة صعوبة في تعلم أشياء جديدة.
ويتوقع فينش أنه مع زيادة كثافة المدن الرومانية، زاد التلوث، مما أدى إلى زيادة حالات التدهور المعرفي، بالإضافة إلى ذلك، استخدم الأرستقراطيون الرومان أوانى الطبخ المصنوعة من الرصاص، وأنابيب المياه المصنوعة من الرصاص، وحتى أضافوا خلات الرصاص إلى نبيذهم لتحليته - مما أدى إلى تسميم أنفسهم عن غير قصد بالسم العصبي القوي.
أدرك عدد قليل من الكتاب القدماء سمية المواد المحتوية على الرصاص، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في التعامل مع المشكلة حتى فترة طويلة من القرن العشرين، ويلقي بعض العلماء اللوم على التسمم بالرصاص في سقوط الإمبراطورية الرومانية.
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