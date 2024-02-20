تعرف على كتاب وفنانين أهدوا كتبهم لمكتبة الإسكندرية بعد نجيب محفوظ

MENAFN - Youm7) أهدت أم كلثوم ابنة الأديب العالمى الكبير الراحل نجيب محفوظ مكتبته الخاصة إلىمكتبة الإسكندرية ، تمهيدًا لإتاحتها لرواد المكتبة والباحثين والدارسين، وتضم المكتبة قرابة ألف وخمسمائة كتاب، تتنوع بين أعماله الروائية وكتب وقواميس وموسوعات اقتناها أديب نوبل، أو أُهديت إليه، ولذلك سنوضح لكم في التقرير التالي مجموعة من الشخصيات التي أهديت أعمالهم إلى مكتبة الإسكندرية:

قال الكاتب محمد الحباك مسؤول التنسيق الإعلامي بمكتبة الإسكندرية، أن مكتبة الإسكندرية تضم 59 مجموعة بالإضافة إلى كتب الأديب نجيب محفوظ، وذلك يصل عدد المجموعات إلى 60 مجموعة وهما كالتالي:

مجموعة د. محمد حسين هيكل: 1440 كتاب (2000)مجموعة د. عبد الرحمن بدوي: 13000 كتاب (2002)مجموعة محكمة استئناف الإسكندرية: 2000 كتاب؛ 1700 دورية (أكتوبر 2002) أضيف إليها 1481 كتاب و453 عدد من 72 دورية مختلفة، و10 رسائل جامعية في (أكتوبر 2021) ليصبحالعدد الإجمالي 3481 كتاب، و2153 عدد من 72 دورية مختلفة.مجموعة معهد لويس باستير: 2811 كتاب، 36714 دورية (2003)مجموعة د. عبد الرزاق السنهوري باشا: 1738 كتاب (يناير 2003)مجموعة د. بطرس بطرس غالى: 250 كتاب (2004)، أضيف إليها 2100 كتاب و460 عدد من 140 دورية مختلفة في (فبراير 2017) ليصبح الإجمالي 2350 كتاب و460 عدد من 140 دورية مختلفةمجموعة المكتبة المركزية لجامعة عين شمس: 11500 كتاب (2004)مجموعة المكتبة الوطنية اليونانية: 530 كتاب (2005)مجموعة الفنان التشكيلي حامد سعيد: 2000 كتاب (يناير 2007)مجموعة الفنان التشكيلي عبد الغني أبو العينين: 4000 كتاب (سبتمبر 2007)مجموعة الأستاذة ليلى علي إبراهيم: 1440 كتاب (2008)مجموعة د. محمد سعيد الفارسي: 644 كتاب، 15877 عدد من دوريات وجرائد مختلفة (أبريل 2008)مجموعة أ. سامي خشبة: 5300 كتاب (2009)مجموعة د. محمد كامل البنداري: 450 كتاب (مايو 2010)مجموعة جامعة سنجور: 59 كتاب، 16 دورية (يونيو 2012)مجموعة جلالة السلطان قابوس: 1350 كتاب (يونيو 2012)مجموعة الرئيس السادات: 313 كتاب، 22 دورية (يونيو 2013)مجموعة المهندس أنيس سراج الدين 260 رسم معماري (يونيو 2014)مجموعة السفير سعيد عبد الرازق، 10000 كتاب) يونيو 2014(مجموعة د. يحيى هويدي ومجموعها 1500 كتاب (نوفمبر 2014)مجموعة أسرة الأستاذ الصحفي محمد أحمد نصر 1000 كتاب (مايو 2015)مجموعة د. عبد المنعم سيد 1600 كتاب (يوليو 2015)مجموعة الإعلامي طارق حبيب 214 كتاب و200 عدد من دوريات مختلفة (مارس 2016)مجموعة الفنان نور الشريف 6000 كتاب (مايو 2016)مجموعة المحامي أ. عادل عيد 2500 كتاب (سبتمبر 2016)مجموعة د. محمود سعيد عمران 2100 كتاب، 46 عدد من 14 دورية مختلفة (سبتمبر 2016)مجموعة آل عبد الرازق 3100 كتاب (أكتوبر 2016)مجموعة أ. أبو سيف يوسف 2300 كتاب، و299 عدد من 70 دورية مختلفة (أكتوبر 2016)مجموعة اللواء عادل حمودة 200 كتاب، 80 دورية (أبريل 2017)مجموعة الأمير هنريك أمير الدانمارك 19 كتاب (أبريل 2017)مجموعة د. فاروق الباز 5000 كتاب، 4000 خريطة، 136 عدد من 94 دورية مختلفة (أكتوبر 2017)مجموعة د. صوفي أبو طالب 1600 كتاب (يناير 2018)مجموعة الكاتب الصحفي أحمد زكي عبد الحليم 3000 كتاب، 757 عدد من 58 دورية مختلفة (فبراير 2018)مجموعة د. رفعت السعيد 2500 كتاب، 190 عدد من 67 دورية مختلفة (يونيو 2018)مجموعة د. أحمد زويل 1300 كتاب، 82 عدد من 10 دوريات مختلفة (يوليو 2018)مجموعة المهندس المستشار سيد الكومي وحرمه السيدة هالة محمد أبو حلاوة 350 كتاب (أغسطس 2018)مجموعة الأديب إدوارد الخراط 1300 كتاب (سبتمبر 2018)مجموعة د. دنيس جونسون 700 كتاب (سبتمبر 2018)مجموعة د. محمد صبحي عبد الحكيم 3500 كتاب، 660 دورية، 54 خريطة (نوفمبر 2018)مجموعة د. يونان لبيب رزق 1395 كتاب، 338 عدد من 38 دورية مختلفة، 1 أسطوانة CD (إبريل 2019)مجموعة د. عبد الخالق محمد لاشين 7000 كتاب، 1520 عدد من 150 دورية، 82 رسالة (مايو 2019)مجموعة د. مصطفى العبادي 2606 كتاب، 277 عدد من 79 دورية مختلفة، 9 خرائط، 1 مادة غير مسجلة (يوليو 2019)مجموعة د. عزة كرارة 3102 كتاب، 201 عدد من 49 دورية مختلفة (سبتمبر 2019)مجموعة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 4912 كتاب، 1069 عدد من 145 دورية مختلفة (نوفمبر 2019)مجموعة أ. محمد حسنين هيكل 4002 كتاب، 127 دورية، 65 خريطة، 2 مالتيميديا، 10 أوعية أخرى، 195 مادة غير مسجلة.(يناير 2020) أُضيف إليها في (مايو 2023) 7207 كتاب، 2375 عدد من 309 دورية مختلفة، 2 خريطة، 30 رسالة جامعية، و6 مواد مختلفة، و334 مادة غير مسجلة، ليصبح الإجمالي 11209 كتابًا، و2502 عدد من 309 دورية مختلفة، 67 خريطة، 30 رسالة جامعية، 2 مالتيميديا، 16 أوعية أخرى، 529 مادة غير مسجلةمجموعة السفير محمود مرتضى 1783 كتاب و126 دورية و10 مواد غير مسجلة (فبراير 2020)مجموعة د. صالح لمعي 236 كتاب، 16 دورية (يونيو 2020)مجموعة الأديب علي أدهم 3017 كتاب، 77 عدد من دوريات مختلفة (يناير 2021)مجموعة الفنان يوسف وهبي 116 كتاب، 28 عدد من 6 دوريات مختلفة، 1 مادة غير مسجلة (مايو 2021)مجموعة د. حازم الببلاوي 214 كتاب (يوليو 2021)مجموعة الفنان جمال قطب 299 كتاب، 92 عدد من 9 دوريات مختلفة (أكتوبر 2021)مجموعة الفريق علي عامر، 1217 كتاب، 140 عدد من 24 دورية مختلفة، 4 خرائط (مارس 2022)مجموعة د. مصطفي الفقي، 7349 كتاب، 1363 عدد من 161 دورية مختلفة (مارس 2022)مجموعة أ. نجاح البشبيشي، 315 كتاب، 61 عدد من 4 دوريات مختلفة، 12 خريطة (يوليو 2022)مجموعة أ. مصطفي درويش، 298 كتاب، 1 دورية (يوليو 2022)مجموعة الكاتب أ. مكرم محمد أحمد، 649 كتاب، 95 عدد من 16 دورية مختلفة (أكتوبر 2022)مجموعة د. عبد الوهاب المسيري ود. هدى حجازي، 752 كتاب، 39 عدد من 14 دورية مختلفة، 1 خريطة (يناير 2023)مجموعة الكاتب أ. رجاء النقاش 917 كتاب، 3 دوريات (يناير 2023)مجموعة شيخ الخطاطين 29 كتاب (مايو 2023)