كهف الأم شيبتون.. اعرف حكاية أيقونة السحر والشعوذة بإنجلترا

MENAFN - Youm7) الأم شيبتون، واحدة من أشهر النساء التي ارتبط اسمها بالعرافة والساحرة الأسطورية في إنجلترا، ولدت عام 1488 في كهف يقع في كناريسبورو شمال يوركشاير في إنجلترا بالقرب من مجرى نهري، ويعد أحد أغرب الكهوف في العالموقد نسجت حوله مع البئر المتحجر القصص والأساطير، وفقا لما نشره موقع "heritagedaily".

ووفقًا لنص مؤلفي القرن السابع عشر، ريتشارد هيد، وبعد ذلك ج. كونيرز، ولدت أورسولا سوثيل (المعروفة باسم الأم شيبتون) عام 1488 في مدينة كناريسبورو التجارية.

كهف الأم شيبتون





يشير كلا المؤلفين إلى أن والدتها، أجاثا سوثتيل، كانت يتيمة فقيرة ومعزولة تبلغ من العمر 15 عامًا، وقد وقعت تحت تأثير الشيطان وانخرطت في علاقة غرامية، بينما تشير بعض الأساطير إلى أن أجاثا كانت ساحرة.

ولدت شيبتون في كهف على ضفاف نهر ند خلال عاصفة رعدية عنيفة، وقد وُصِفت بأنها مشوهة وذات ظهر أحدب وعينان منتفختان.

يقع الكهف بجوار أعجوبة جيولوجية تسمى البئر المتحجر، وهو عبارة عن مياه بئر غنية بالكبريتات والكربونات التي تغلف الأشياء بطبقة خارجية حجرية، في الماضي، كان يعتقد أن هذا نتيجة السحر، لكن تبين أنها ظاهرة طبيعية بسبب عملية التبخر والترسب في المياه ذات المحتوى المعدني العالي بشكل غير عادي.

البئر المتحجر





بعد ولادتها، تم جر "أجاثا" والدة شيبتون أمام القاضي للاعتراف بنسب الابنة، لكنها رفضت الكشف عن هوية الأب، تاركة أجاثا وابنتها منبوذتين من المجتمع وأجبرتا على الإقامة في الكهف للمأوى، وهناك درست "شيبتون" الغابة والزهور والأعشاب، وصنعت العلاجات والجرعات كطبيبة أعشاب لسكان المدينة.

أثناء نشأتها، تعرضت شيبتون للسخرية والمضايقة من قبل سكان المدينة بسبب أنفها الملتوي وحدبها وساقيها الملتوية، مع رواية واحدة في عام 1686 تصف حادثة أطلق عليها كبار أعضاء الرعية لقب "وجه الشمطاء" و"لقيطة الشيطان".

على الرغم من ازدراء سكان المدينة، وجدت الحب في أحضان نجار يدعى توبياس شيبتون وأخذت اسمه بعد زواجهما، ثم توفي توبياس في عام 1514، تاركا شيبتون حزينة ويائسة، ولكن على الرغم من حزنها، ألقى سكان المدينة باللوم عليها في وفاة زوجها وادعوا أن بارعة فى السحر.,

انسحبت شيبتون إلى الغابة، وواصلت حرفتها في علاج الأعشاب وانتشرت سمعتها كمعالجة وعرافة

ربما لفتت نبوءاتها انتباه الملك هنري الثامن، الذي كتب رسالة في عام 1537 إلى دوق نورفولك حيث ذكر "ساحرة يورك".

الكهف





في عام 1666، سجل صموئيل بيبس في مذكراته أنه أثناء إزالة الأضرار التي لحقت بلندن بسبب الحريق الكبير عام 1666 بصحبة العائلة المالكة، سمعهم يناقشون نبوءة الأم شيبتون عن الحدث.

ويعد البئر المتحجر اليوم أقدم منطقة جذب للزوار في إنجلترا وقد تم تسجيله لأول مرة من قبل الأثريات الملكية في عام 1538 وزاره ملايين الأشخاص منذ عام 1630.







