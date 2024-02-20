5 أسباب وراء قيام المستخدمين بإرجاع Apple Vision Pro

MENAFN - Youm7) تم طرح Apple Vision Pro، وهي المحاولة الأولى للشركة لسماعة رأس للواقع المختلط، للبيع في 2 فبراير في الولايات المتحدة، بدأ اتجاه جديد في الظهور مع مرور ما يزيد قليلاً عن أسبوعين، وهو ما يتداخل مع الموعد النهائي الذي حددته الشركة وهو 14 يومًا لإرجاع المنتجات، وفقًا للتقرير، فإن العديد من المستخدمين الذين اشتروا سماعة الرأس خلال الأيام القليلة الأولى من بيعها يقومون الآن بإعادتها لخمسة أسباب بارزة، وفقًا لموقع gadgets360.

سلط المستخدمون الضوء على مشكلات مثل الانزعاج الجسدي، والشعور بالعزلة، ونقص التطبيقات ومكتبة المحتوى مع Apple Vision Pro.

وأفاد مارك جورمان، محلل شركة آبل، في رسالته الإخبارية، أن "عددًا مفاجئًا" من المستخدمين أعادوا مشترياتهم خلال أول 14 يومًا من إطلاق السماعة، والتي مرت يوم الجمعة (16 فبراير)، يأتي ادعاء جورمان من البيانات التي حصل عليها من متاجر البيع بالتجزئة والتي تظهر أن Apple Vision Pro لديه معدل عائد بين المتوسط وفوق المتوسط بالمقارنة مع المنتجات الأخرى، وقال: "تشهد بعض المتاجر الصغيرة عملية إرجاع واحدة أو اثنتين يوميًا، لكن المواقع الأكبر شهدت ما يصل إلى ثماني عمليات استرداد في يوم واحد".

خمسة أسباب وراء قيام المستخدمين بإرجاع Apple Vision Pro

وكشف جورمان أنه تحدث مع أكثر من عشرة مشترين أعادوا سماعة الرأس خلال فترة الإرجاع البالغة 14 يومًا، وفقًا لتعليقات الأشخاص، ظهرت خمسة أسباب رئيسية وراء إعادة الجهاز القابل للارتداء:

أولاً: كانت المشكلة الأولى هي الانزعاج الجسدي الناجم عن وزنه وحزمة البطارية الخارجية والأسلاك التي جعلت من الصعب إدارته، ووصفت تجربة الاستخدام بأنها "تسبب الصداع وغير مريحة".

ثانيًا: أشار الأشخاص إلى نقص التطبيقات ومحتوى الفيديو كسبب لخيبة أملهم تجاه سماعة الواقع المختلط.

ثالثاً: المشكلة التي لاقت صدى لدى العديد من المشترين فكانت تجربة منعزلة، على عكس جهاز iPhone ، الذي يمكن للمستخدم ببساطة تمريره لعرض مقطع فيديو أو صورة مضحكة، فإنه يكون أكثر صعوبة مع Apple Vision Pro، غالبًا ما أدى هذا النقص في الخبرة المشتركة إلى العزلة عن الأصدقاء والعائلة.

وقال راندي شيا، مدير المنتجات في شركة استثمارية في لوس أنجلوس، لبلومبرج: "تجد نفسك نوعًا ما في هذه البيئة الافتراضية وتسأل نفسك عما تفعله هنا".

رابعًا: المشكلة التي أبرزها التقرير تضمنت ضيق مجال الرؤية والوهج من الشاشة مما أدى إلى إجهاد العين ومشاكل في الرؤية.

خامسًا: قال المستخدمون أيضًا إن سماعة الواقع المختلط لم تكن مفيدة كثيرًا للإنتاجية، وبدلاً من ذلك وجدوا أن العمل عليها لفترات طويلة كان مرهقًا للعينين إلى حد ما.

يسلط جورمان الضوء على أنه على الرغم من أن عمليات الإرجاع ليست غير عادية بالنسبة للمنتجات، إلا أن هذه الأسباب مثيرة للقلق للغاية، علاوة على ذلك، نظرًا لأن معظم المشترين يشترون منتجًا من الجيل الأول بسعر 3500 دولار، فمن غير المرجح أن يتم ثنيهم بسهولة عن طريق الأخطاء والمشكلات المعتادة.