هل يجب عليك شراء Iphone 13 Pro في عام 2024؟

MENAFN - Youm7) هل تفكر في الحصول على هاتف ايفون جديد لكنك لا ترغب في إنفاق الأموال على أي طرازات حديثة تم إصدارها مؤخرًا، حيث من الواضح أنه لا يزال بإمكانك العثور على iPhone 14 و14 Pro و14 Pro Max لعام 2022 لدى العديد من بائعي التجزئة الرئيسيين في العديد من المناطق أو يمكنك حتى اختيار أحد أفراد عائلة iPhone 13 الأقدم من Apple، بحسب موقع phonearena الهندى. لماذا تشتري iPhone 13 Pro في عام 2024؟

لماذا تفعل ذلك في عام 2024؟ لتوفير المال، بالطبع، أو على الأقل لتقليل إنفاقك إلى الحد الأدنى إذا كنت من النوع الذى يفضل الحصول على صفقات جيدة، حيث يكلف أحد اصدرات iPhone 13 Pro حاليًا 599.99 دولارًا على سبيل المثال، في حين يمكن الحصول على النسخة الأفضل بسعة 1 تيرابايت مقابل 649.99 دولارًا ، وفي كلتا الحالتين، أنت تبحث عن وحدات تم تجديدها، وهو أمر طبيعي، ربما ليس مثاليًا، ولكن المتاجر تقدم ضمان لطيف لمدة 90 يومًا مع ضمان "حالة أصلية مثل الجديدة" و عمر البطارية "على الأقل" 90 بالمائة.

ويبدو هذا أفضل بكثير من وصف معظم عمليات التجديد النموذجية، ويبدو أنه ممكن نتيجة لعملية التجديد التي أجرتها شركة أبل نفسها، وسيتم شحن هاتف iPhone 13 Pro غير المؤمّن "الجديد تمامًا" الخاص بك في "صندوق أسود مخصص أنيق"، وعلى الرغم من عمره المتقدم، يجب أن يكون أدائه العام متفوقًا على أداء معظم هواتف 5G ذات الميزانية المتوفرة اليوم، وتعتبر هذه صفقة جيدة عندما تفكر في أن جهاز iPhone 15 Pro الجديد بسعة 1 تيرابايت يكلف عادةً 1499 دولارًا.