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أبل ستطرح Iphone 16 Pro بخيارين جديدين للألوان.. تقرير

2/20/2024 4:32:20 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث ان شركة أبل قد تطرح
طرازات iPhone 16 Pro
هذا العام بخيارات ألوان "Desert Titanium" و"Titanium Gray" الجديدة كليًا، وفقًا لما ذكره المسرب المعروف باسم "Majin Bu" على موقع macrumors.



وفى منشور جديد على موقع X (تويتر سابقًا)، قال Majin Bu إن "Desert Titanium" سيكون مشابهًا لخيار اللون الذهبي المعروض على iPhone 14 Pro في عام 2022، ولكنه أعمق وأثقل، من ناحية أخرى، من الواضح أن "Titanium Gray" سيكون مشابهًا لظل Space Gray المعروض على iPhone 6 في عام 2014.



يأتي iPhone 15 Pro باللون الأسود والتيتانيوم والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الطبيعي، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد ‌‌iPhone 15 Pro‌‌ باللون الذهبي، كان اللون الذهبي متاحًا من خلال ‌‌iPhone‌‌ 5S لعام 2013 إلى ‌‌iPhone‌‌ 8 لعام 2017، ثم في ‌‌iPhone‌‌ XS لعام 2018 إلى ‌‌iPhone 14‌‌ Pro لعام 2022، نتيجة لذلك، تبدو إعادة تقديم ظل يشبه الذهب مع ‌iPhone 16 Pro‌ أمراً معقولاً للغاية.



كانت طرازات "Pro" ‌iPhone‌ من Apple متاحة دائمًا بما لا يزيد عن أربعة خيارات ألوان عند الإطلاق، عادةً مع خيارات أساسية باللون الأسود والأبيض والذهبي إلى جانب لون أكثر لفتًا للانتباه مثل الأخضر أو الأزرق أو الأرجواني، هذا يعني أنه على الرغم من أنه من المحتمل جدًا أن يتم نقل Black Titanium وWhite Titanium من ‌iPhone 15 Pro‌ إلى ‌iPhone 16 Pro‌، فإن استمرار Blue Titanium وNatural Titanium ليس مؤكدًا على الإطلاق، ومن المحتمل أن يتم إيقاف خيارات الألوان هذه لإفساح المجال أمام "Desert Titanium" و"Titanium Gray"، خاصة وأن "Titanium Gray" يبدو مشابهًا جدًا للتيتانيوم الطبيعي.



هذه هي الإشاعة الأولى حول خيارات ألوان ‌iPhone 16 Pro‌، ويتمتع Majin Bu بسجل مختلط في الكشف عن معلومات دقيقة حول خطط Apple، ومع ذلك، فمن المرجح أن تظهر المزيد من المعلومات في الأشهر المقبلة مع اقترابنا من الإطلاق.














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