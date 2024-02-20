بسبب تطبيق مواعدة.. ناد تركي يفسخ عقد لاعبه الشاب

MENAFN - Alghad Newspaper)ونشر حساب بشكتاش الرسمي بيانا رسميا عبر منصة "إكس" أعلن من خلاله عن فسخ تعاقده بالتراضي مع أميرهان ديليباش وذلك لأسباب أخلاقية.وأضاف البيان أن النادي التركي يتمنى النجاح لأميرهان ديليباش في مسيرته المقبلة، وذلك بعد رحيله عن صفوف الفريق بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

ويعود سبب فسخ التعاقد إلى أن اللاعب كان يستخدم بيانات النادي وصوره على تطبيق المواعدة، وأشارت تقارير صحفية أن اللاعب يبحث عن لقاءات غير رسمية مع الفتيات.



ولم يلمح نادي بشكتاش بشكل مباشر إلى أن سبب طرد اللاعب هو أنه يستخدم تطبيقا لمقابلة فتيات.



ولعب ديليباش البالغ 21 عاما هذا الموسم مباراة واحدة فقط من أصل 26 مباراة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف مع فريق هذا الموسم. RT

