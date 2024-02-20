Tuesday, 20 February 2024 01:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حاسبة الموت.. شبكة عصبية مبتكرة تتنبأ بموعد الوفاة

2/20/2024 4:30:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طوّر علماء الجامعة التقنية في الدنمارك خوارزمية ستخبرك بموعد وفاتك بدقة مرعبة. وأطلق على هذه الخوارزمية اسم "حاسبة الموت".
وأحد المطورين هو العالم الدنماركي المعروف سوني ليمان، وفي خطاب ألقاه منذ خمسة أعوام كان واضحا أنه مهووس بجمع البيانات. وحتى ذلك الحين، قام بجمع معلومات حول العادات السيئة وأسلوب الحياة والدخل لستة ملايين دنماركي، بحيث يمكن لشبكته العصبية على أساسها أن تتدرب على التنبؤ بموعد وفاة شخص ما.

بينما لدى عالم المستقبل الشهير زولتان إستفان رأي آخر، فهو لا يصدق الآلة الحاسبة التي تقول إنه لم يتبق له سوى أربعة أعوام من الحياة، لكنه لا يزال يعتبر هذا الاختراع مفيدا.

وقال زولتان إستفان: "أعتقد أنه من المفيد للناس أن يعرفوا كيف سينتهي الأمر. ربما سيتحولون بعد ذلك إلى نظام غذائي صحي ويشربون كميات أقل من الكحول".

ولكن هل الناس مستعدون حقا لتمكين الذكاء الاصطناعي من التحكم في موتهم؟!.

أظهرت الدراسة الحديثة أن الشبكات العصبية لا تميل إلى الدبلوماسية على الإطلاق. ويعتقد الخبراء أنه يمكن الآن مقارنة الشبكات العصبية العاملة في هذا المجال بأجهزة الكمبيوتر من تسعينيات القرن الماضي.

فماذا لو كانت حاسبة الموت هذه بمثابة نبوءة ذاتية التحقق؟!.

وفي القرن السادس عشر، نظر عالم الرياضيات والمنجم المعروف جيرولومو كاردانو إلى النجوم فتنبأ بيوم وفاته. وعندما حان الوقت ساعد العالم، كما يقولون، في تحقيق تنبؤه بيديه. RT

MENAFN20022024000072011014ID1107873588

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث