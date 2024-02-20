دراسة صينية: الفنون القتالية تخفض ضغط الدم أكثر من «الأيروبكس»



وكانت دراسات سابقة تناولت مرحلة ما قبل الإصابة بضغط الدم الكامل قد أشارت إلى أن ممارسة الرياضة و((الأيروبكس)) الذي يساعد في زيادة معدلات التنفس ونبض القلب، يمكن أن تمنع الإصابة بحالات متقدمة من المرض، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن ممارسة لعبة الـ((تي تشي)) الصينية للدفاع عن النفس يمكن أن تحقق نفس الهدف.



وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Jama Network Open، سعى الفريق البحثي الصيني إلى معرفة تأثير ممارسة ((الأيروبكس)) و((التي تشي)) على مدار عام كامل. وشارك في هذه التجربة 349 متطوعا وصلوا إلى مرحلة ما قبل الإصابة بضغط الدم المزمن، وتم تقسيمهم إلى فئتين، حيث تمارس المجموعة الأولى ((الأيروبكس)) وتمارس المجموعة الثانية رياضة ((تي تشي)) لمدة ساعة أربع مرات أسبوعيا على مدار عام كامل.



وكان فريق الدراسة يتولى قياس ضغط الدم لأعضاء الفريقين في بداية التجربة ثم بعد انقضاء ستة أشهر، وأخيرا بعد مرور عام كامل.



وتبين من الدراسة أن المجموعة التي كانت تمارس لعبة الـ((تي تشي)) بانتظام انخفضت معدلات ضغط الدم لديها بشكل أكبر على نحو ملموس من المجموعة التي كانت تمارس ((الأيروبكس))، كما اتضح أن ضغط الدم انخفض لدى المجموعة التي تمارس الـ((تي تشي)) بواقع سالب 7.01 مقابل سالب 4.61 مليمتر زئبقي بالنسبة لمن يمارسون ((الأيروبكس)).



كما اتضح أيضا أن معدل انخفاض ضغط الدم كان أعلى عند قياس الضغط أثناء النوم بالنسبة لمن يمارسون الــ((تي تشي))، وأن عدد من تطورت حالتهم المرضية إلى ضغط دم مزمن كان أقل بين من يمارسون الـ((تي تشي)) مقارنة بمن يمارسون ((الأيروبكس))، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني ((ميديكال إكسبريس)) المتخصص في الأبحاث الطبية.-(وكالات)