ماذا يمكن أن يفطر مرضى السكري من النوع الثاني؟

ونصح خبراء التغذية بأنه لكي تكون وجبة الإفطار صحية ومفيدة ومشبعة على مدار اليوم فإنها يجب أن تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف وفق صحيفة ذا صن.



وتعتبر الألياف عنصرًا غذائيًا مفيدًا، لأنها تعمل كحاجز مادي يبطئ امتصاص الكربوهيدرات، وفقًا لموقع Diabetes UK .



كما أن تناول وجبة تجمع بين البروتين والدهون الصحية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع بطيء في مستويات الجلوكوز في الدم أيضًا.



الألياف والبروتين



نصحت تشاندا باتني، اختصاصية تغذية في لندن بهذه الأطعمة في وجبة الإفطار لمريض السكري من النوع الثاني:



-طبق صغير من العصيدة يعتبر مفيداً لاحتوائه على مؤشر جلايسيمي منخفض ومليء بالألياف.



- بالإمكان تزيين الطبق بالمكسرات مثل الجوز أو اللوز للحصول على جرعة من الألياف والبروتين والدهون الصحية.

- يمكنك رش بعض بذور الشيا أو بذور الكتان.



-إذا كنت ترغب في إضافة طبقة حلوة، أضف بعض الفاكهة مثل التوت أو التفاح أو الكمثرى.



- أما إذا كنت تحب الطعام مالحاً فينصح بتناول شريحة من الخبز المحمص متعدد الحبوب مع الأفوكادو والبيض المسلوق، والتي ستغذي جسمك بالألياف والدهون الصحية والبروتين.



كما يعد طبق من الزبادي اليوناني قليل الدسم والسكر مع المكسرات والبذور والتوت خيارًا جيدًا آخر.



ومن الأطعمة المفيدة أيضاً لمريض السكري: شطيرة البيض، بطاطا حلوة ونقانق دجاج، أومليت الخضار، توست الأفوكادو ، جبن قريش بالفواكه.



ونصحت تشاندا بتجنب ثلاثة أطعمة في الإفطار لأنها يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم:



-طبق كبير من الحبوب المغطاة بالسكر مع حليب كامل الدسم - الحبوب المصنوعة من الحبوب المكررة، التي تحتوي على الشوكولاتة أو المارشميلو، تحتوي على مؤشر جلايسيمي أعلى وقليلة الألياف، بينما يحتوي الحليب كامل الدسم على دهون غير صحية.



-شريحتان من الخبز المحمص الأبيض مع الزبدة والمربى - الخبز الأبيض عبارة عن كربوهيدرات مكررة منخفضة الألياف ومؤشر جلايسيمي أعلى، مثل المربى، في حين أن الزبدة عبارة عن دهون غير صحية.



المعجنات - طعام آخر ذو مؤشر جلايسيمي أعلى، ويحتوي على السكر والدهون غير الصحية.



-تجنب شرب كميات من العصير في الافطار.



الفواكه المفيدة لمريض السكري



التوت، الكرز، البرقوق، الخوخ، التفاح، كمثرى ، الكيوي.



أطعمة مفيدة:



الملفوف، البروكلي، الطماطم، القرنبيط، الخس، الخيار، بيض،زبادب، زيت زيتون.

اقرأ أيضا:

نصائح للسيطرة على نسبة السكر مستقرة في الدم