تعاظم المخاوف من زيادة نسب هدر الطعام مع قرب حلول رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

نسبة الهدر في طبق المنسف حوالي 45 %، والكنافة 30 %



الزراعة: إقامة مصنع في محافظة المفرق لإعادة تدوير الأطعمة التي تًهدر

عمان ـ تتعاظم مخاوف خبراء في الشأن الغذائي والبيئي من "تزايد نسب هدر الطعام من قبل الأفراد مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والذي يتسبب بانعكاسات بيئية سلبية، وفقدان متزايد لكميات المياه".



وتصل نسبة الهدر في طبق المنسف حوالي %45، تليه الكنافة وبنسبة %30، والذي يعدان من الأكلات الرئيسية على موائد الأردنيين، وفي مختلف المناسبات، بحسب احصائيات وزارة الزراعة.



في وقت كانت قدرت فيه جمعية حماية المستهلك نسب هدر الطعام المعد خلال فترتي الإفطار والسحور في رمضان ما بين %25 و%50، فيما اظهر تقرير هدر الطعام في غرب آسيا أن هدر الطعام يزداد بنسبة تصل الى 50% في شهر رمضان.



ومن أجل إدارة هدر الأطعمة أعلن برنامج الأغذية العالمي عن "إنشاء اتحاد نوعي ومظلة تمكينيه للجمعيات الخيرية التي تجمع الأطعمة الفائدة خلال الفترة المقبلة، وبالتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والزراعة".



وتهدف تلك الخطوة لـ"منح الجمعيات الصفة القانونية لجمع الأطعمة من الفنادق والمطاعم، وإعادة توزيعها، وضمن معايير صحية عالية".



في وقت نفذ فيه "تقييماً نوعياً في أقاليم شمال، ووسط، وجنوب المملكة، لمعرفة الروابط الاقتصادية والاجتماعية لقضية الهدر".



وسينشأ مصنع في محافظة المفرق، وقبيل نهاية العام الحالي، للبدء بالعمل على إعادة تدوير الأطعمة التي تًهدر، والاستفادة منها كغذاء للكلاب والقطط، وذلك من خلال برنامج الصناعات الغذائية، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الزراعة، وفق الناطق الإعلامي فيها لورانس المجالي.



ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تسعى الوزارة الى "تحويل الغذاء المهدور لأعلاف وأسمدة، وعبر فتح باب التحفيز لمدة خمس سنوات للمصانع الراغبة في الانخراط بتلك العملية، مع تقديم الدعم لها سواء بالدراسات، أو القروض ذات فائدة مخفضة من صندوق الإقراض الزراعي، وبقيمة تصل لنصف مليون دينار"، بحسبه.



وأضاف لـ"الغد" أن "الوزارة تقوم بإعداد دراسات وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتحديد كميات الهدر في حلقات الخضار الفواكه، وخلال عمليات النقل والتعبأة".



ويهدر الأردنيون نحو 950 ألف من الأطعمة، في وقت تسعى فيه الوزارة الى "تخفيض تلك النسبة لنحو %75 ووفق خطة عمل تستمر لمدة ثلاث سنوات، تتضمن رفع الوعي لدى الأفراد بالتقليل من كميات الهدر للغذاء، مع فتح مسار التصنيع الغذائي من المواد الغذائية المهدورة".



ولفت الى أن "الانعكاسات السلبية لهدر الأطعمة تطال البيئية، ومصادر المياه في ظل أن الأردن يُصنف على أنه ثاني أفقر دولة في المصادر المائية".



وكانت أطلقت وزارة الزراعة، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار مبادرة "لا هدر الغذاء"؛ مشروعا لتمكين ودعم المبادرات المحلية التي تعمل في مجال إدارة هدر الغذاء في الأردن.



وهنالك ثلاثة تدخلات يتم تنفيذها ضمن هذه المبادرة للحد وإدارة هدر الغذاء، من بينها القيام بإجراء تقييم نوعي في أقاليم شمال، ووسط، وجنوب المملكة، لمعرفة الروابط الاقتصادية والاجتماعية لقضية الهدر، وفق مسؤولة برامج هدر الغذاء في برنامج الأغذية العالمي سمية السوقي.



وتهدف تلك الخطوة، بحد قولها لـ"إطلاق حملة توعوية لتوجيه وتغيير سلوك الأفراد بشأن هدر الأطعمة، بالإضافة الى عقد ورش عمل للسيدات حول كيفية استغلال الفائض لديهن من الأطعمة".



ومن بين الأمور الأخرى للحد من هدر الغذاء، إطلاق مؤشر وطني لهدر الغذاء في الأردن في قطاع الرعاية الصحية، وعلى مستوى المنازل، كما أشارت السوقي.



وتأتي تلك الخطوة ضمن "الهاكاثون" الذي أطلق تحت مظلة انشطة الحملة الوطنية لا لهدر الغذاء، حيث جرى أمس تكريم الفائزين في التحدي، ومنح الأفكار الابتكارية جائزة مالية بقيمة 45 ألف دولار لتمكينهم من تطوير أفكارهم إلى مشاريع ريادية.



وقدمت أحد المشاريع الفائزة تطبيقًا لإعادة بيع المنتجات الغذائية الآمنة للاستهلاك قبل انتهاء صلاحيتها، كما وركز مشروعان آخران على تحويل هدر الغذاء إلى أعلاف للحيوانات، أو صناعة سماد عضوي.



وأما يتعلق بقضية إدارة هدر الغذاء، أشارت السوقي الى أن "العمل يجري حالياً مع وزارتي التنمية الاجتماعية والزراعة على إنشاء مظلة تمكينيه، واتحاد نوعي، لمنح الدعم للجمعيات الخيرية، التي تقوم على عملية جمع الأطعمة الفائضة من الفنادق والمطاعم وغيرها، ليصار الى توزيعها مرة أخرى".



وستتلقى تلك الجمعيات، بحسبها "تدريبات مكثفة بشأن التعامل مع الغذاء لضمان سلامته".



ويؤثر تتحلل مخلفات الطعام لاهوائيا في مكاب النفايات على زيادة نسبة إنتاج غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة الأكثر فعالية في حبس الحرارة في الغلاف الجوي.

ويشار الى أن الانحباس الحراري للميثان يعادل حوالي 84 إلى 87 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، في وقت يتطلب فيه إنتاج الغذاء قدرًا كبيرًا من الموارد، بما في ذلك المياه، والطاقة والأرض، بحسب برنامج الأغذية العالمي.



و"تتمتع المنطقة أيضًا بسمات فريدة تتعلق بثقافتها ودينها وتاريخها، حيث تولد كمية كبيرة من هدر الطعام خلال المناسبات الخاصة الاجتماعية والدينية، مع تقدير يتراوح بين 100 إلى 150 كجم/فرد سنويًا من هدر الطعام الذي يحدث في المرحلة المنزلية "، وفق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي.

وبحد قوله "يؤثّر فقدان الأغذية وهدرها على الأمن الغذائي، كما ويساهم في تغير المناخ، إذ أنه مسؤول عن 8% - 10% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية".



وشدد لـ"الغد" على أن "مخلفات الطعام العضوية التي تنتهي في المطامر هي مصدر لانبعاثات غاز الميثان الشديد الضرر، كما أن هدر الغذاء يثقل كاهل أنظمة إدارة النفايات".



لا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبه بل إن "هدر الطعام يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مما يجعله مساهما رئيسيا في أزمات الكوكب الثلاث المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات".



وأشار الى أن "تقرير هدر الطعام في غرب آسيا أظهر أن هدر الطعام يزداد بنسبة تصل الى 50% في شهر رمضان، بسبب ارتفاع اعداد الكميات الكبيرة والمتنوعة من الأغذية التي يتم التخلص من مخلفاتها".



ويعد هذا الأمر، من وجهة نظره "أمر شائع في الأردن كما في باقي البلدان العربية، لاسيما وأن المنطقة غنية بالمناسبات الاجتماعية والدينية."



ورغم "تنفيذ الأردن لحملات توعية من اجل وقف هدر الطعام، لكن ما نفتقد اليه هو وضع سياسات واضحة وسن القوانين ذات الصلة".



ودعا لـ "قياس الهدر ووضع خط أساس للتمكن من وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها ومراقبتها كذلك".



ويقدر الهدر الغذائي في الأردن، بحوالي 93 كيلوغراما للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1.5) مليون شخص لمدة عام كامل، وفق بيانات سابقة لبرنامج الأغذية العالمي.



وهذه الأرقام "تعد مرتفعة، حيث أن ثلث إنتاج واستيراد الأردن من الغذاء يتعرض للفقدان والهدر في آن واحد، ما يتسبب بخسائر اقتصادية، وبيئية، وفي مصادر المياه كذلك"، بحسب الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي.



وأضاف لـ"الغد" أن "ثمة عدة محاولات ومشاريع يجري العمل عليها من الجهات المعنية تستهدف تغيير السلوك الغذائي للمستهلك، مع دخول عادات غذائية جديدة على المجتمعات المحلية، من بينها توصيل الأطعمة للمنازل، والتي فاقمت معها معدلات الهدر".



ولفت الى أن "الهدر بات يُشكل ضغط على الغذاء المتوفر في الأردن، وعلى القدرة الشرائية للأغذية، مع فقدان نحو %30 من مصادر المياه، في ظل تزايد تداعيات التغيرات المُناخية".



وشدد على أن "هنالك حاجة لتحويل النظم الغذائية من أجل أن تتسم بالاستجابة والمرونة في مواجهة التغيرات الُمناخية، والاقتصادية".