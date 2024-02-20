ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء باردة بوجه عام ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4 وفي مرتفعات الشراة 9 - 3, وفي مناطق البادية 16 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 6, وفي الأغوار الشمالية 19 - 9, وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.



كما يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة الأربعاء، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



وتبقى الأجواء مشمسة وباردة نسبيا في أغلب المناطق الخميس، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

