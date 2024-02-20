الجرائم الإلكترونية تحذر من التداول بمنصات وهمية



وقالت الوحدة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إنها تحذر من التداول أو العمل بمنصات وهمية تطلب القيام بمهمات مقابل راتب.



وأضافت أنه يجب عدم مشاركة المعلومات والوثائق الشخصية والبطاقات البنكية عبر الإنترنت والمواقع غير الموثوقة.

