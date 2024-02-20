الجرائم الإلكترونية تحذر من التداول بمنصات وهمية

الجرائم الإلكترونية تحذر من التداول بمنصات وهمية
التاريخ
2/20/2024 4:30:15 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، الأردنيين من التداول بمنصات وهمية.
وقالت الوحدة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إنها تحذر من التداول أو العمل بمنصات وهمية تطلب القيام بمهمات مقابل راتب.
وأضافت أنه يجب عدم مشاركة المعلومات والوثائق الشخصية والبطاقات البنكية عبر الإنترنت والمواقع غير الموثوقة.
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