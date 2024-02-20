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معرض الغذاء الاردني الدولي يفتتح في الخامس من الشهر المقبل

2/20/2024 4:30:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفتتح في الخامس من الشهر المقبل فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي "جوردن فود"، الذي سيقام بمعرض عمان الدولي للسيارات طريق المطار.

ويقام معرض "جوردن فود" الذي يعتبر اكبر معرض للغذاء بالمملكة، في دورته السابعة على مساحة 6 ألاف متر وتنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو) بمشاركة شركة محلية وعربية ودولية.

واكد مدير عام شركة (ابكو) رائد ابو سعدة، أن معرض "جوردن فود" الذي يستمر 5 ايام يعد حدثا مهما في المملكة ويضم تحت سقفه الصناعات الوطنية، والمستوردات الغذائية، وقطاع التعبئة والتغليف تحت سقف واحد ما يشكل فرص حقيقية أمام رجال الأعمال للقاء أصحاب المصانع والتجار والإطلاع على منتجاتهم واقامة شراكات وعقد صفقات تجارية بينهم سواء كان ذلك لجهة التصدير او الاستيراد.

وقال ابو سعدة في تصريح صحفي ان المعرض في دورته الحالية يركز على المشاركة الكبيرة من الصناعات الوطنية ما يشكل فرصة لإطلاع المواطنين على المستوى المتقدم الذي وصلته صناعة الغذاء الأردنية بالإضافة الى المواصفات الفنية العالية التي تتمتع بها مستوردات الأردن من المواد والسلع الغذائية.

وأكد ان اقامة المعرض يأتي في ظل الاهتمام الملكي في تعزيز الأمن الغذائي وأهمية أن يكون الأردن مركزآ إقليميا للغذاء بالمنطقة من خلال اقامة شراكات واستقطاب استثمارات وتوسيع الأعمال وزيادة كميات الإنتاج.

وأوضح أن المعرض سيفتح أبوابه مجانا من الساعة 2:00 ظهرا وحتى 9:00 ليلا، ويتضمن فعاليات مختلفة منها عرض فنون طهي الطعام على يد 13 طهاة من أبرز وأهم الطهاة بالمملكة والوطن العربي وبشكل مباشر أمام الحضور وزائري المعرض وطوال ايام اقامة المعرض بالإضافة إلى تذوق للطعام، وتوفير مواقف للسيارات.

وأشار إلى أن المعرض يتيح الفرصة للمستهلك والمواطن للاطلاع على البدائل المتوفرة في السوق المحلية من مختلف أصناف المواد الغذائية، وبخاصة الأساسية، والتواصل المباشر مع المنتجين والمستوردين.

واكد ابو سعدة أهمية إقامة المعارض المتخصصة بالمملكة لتحريك وتنشيط عجلة الإقتصاد الوطني والترويج لبيئة الأعمال والإستثمار بالأردن ، إلى جانب تعزيز دور المملكة كمقصد مميز للسياحة بالمنطقة.

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