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المياه: الموسم المطري الحالي مطمئن وجيد

2/20/2024 4:30:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، إن الموسم المطري الحالي "مطمئن وجيد" مقارنة مع المواسم المطرية السابقة، وانعكس على تخزين السدود بشكل واضح وإيجابي.


وأضاف في تصريحات لـ "المملكة" الثلاثاء، أن تخزين المياه في سد الملك طلال أفضل مما كان عليه في العام الماضي، حيث كانت نسبة التخزين بمثل هذا الوقت من العام الماضي 40% ما يبلغ 114.5 مليون متر مكعب، واليوم نتحدث عن 45.5% أي 131.15مليون متر مكعب.


وأشار سلامة إلى أن الهطولات المطرية في الموسم المطري الحالي كانت مستمرة، وتركزت في المناطق الوسطى والمناطق الشمالية، وكانت أفضل هطولا في المناطق الجنوبية (محافظات معان والطفيلة والكرك والعقبة).


وأوضح أن السدود حاليا جيدة ومطمئنة للموسم الزراعي ومبشرة، بفعل استمرارية الهطولات؛ مما انعكس على تغذية المياه الجوفية.


"لاحظنا تفجرا في بعض العيون التي منذ سنوات طويلة لم تتفجر خصوصا في محافظتي عجلون وجرش وكثير من الينابيع القديمة خرجت بقوة وبنسبة مياه جيدة، وهذا دلالة على أن هناك هطولات مطرية جيدة" وفق سلامة.


وأشار إلى أن سد الوحدة من أهم السدود الرئيسية ما زال متواضعا وهو أقل مما كان عليه العام الماضي، واليوم مخزون السد 9 ملايين متر مكعب والعام الماضي كان 12.5 مليون متر مكعب، أما سد وادي العرب أفضل اليوم في التخزين بكمية 10.5 مليون متر مكعب والعام الماضي كان 7.8 مليون متر مكعب، ونسبة التخزين في سد وادي شعيب 91%، ووكميات التخزين في سد الكفرين 5.5 مليون متر مكعب، وسد الوالة 8.4 مليون متر مكعب، وسد الموجب 22 مليون متر مكعب.


فيما يخص نسبة كمية الأمطار التي هطلت منذ بداية الموسم، قال سلامة: "سجلت محافظة إربد أعلى هطولا خلال الموسم المطري بنسبة 140%، ثم محافظة عجلون 100%، جرش 44.2%، شرق عمّان 79.8%، جبل الحسين 62.7%، ووادي السير وغرب عمان 78.1%، البلقاء 68.3%، مأدبا 53.3%، الكرك 30.5%، الطفيلة 30.2%، الشوبك 56.3%، معان 27%، العقبة 91%، الزرقاء 75.1%.

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