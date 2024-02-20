جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 575 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 2930، بينهم 1706 إصابات طفيفة، و776 متوسطة و448 حرجة.



وبلغ عدد الإصابات منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 1374، بينها 635 حالة طفيفة و462 متوسطة و277 حرجة.



أما على الجانب الفلسطيني، فقد استشهد 29092 شخصا وأصيب 69028 منذ بدء العدوان.



ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ137، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.-(وكالات)

