جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء وفاة جندي في لواء المظليين متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبي قطاع غزة.
ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 575 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 2930، بينهم 1706 إصابات طفيفة، و776 متوسطة و448 حرجة.
وبلغ عدد الإصابات منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 1374، بينها 635 حالة طفيفة و462 متوسطة و277 حرجة.
أما على الجانب الفلسطيني، فقد استشهد 29092 شخصا وأصيب 69028 منذ بدء العدوان.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ137، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.-(وكالات)
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