جيش الاحتلال الإسرائيلي: الطيران الحربي قصف 29 ألف هدف في غزة



وبحسب بيانات للجيش حول نشاطات سلاح الجو، نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن طائراته هاجمت أكثر من 31 ألف هدف في كافة الجبهات.

وأضافت أن معظم هذه الأهداف- نحو 29 ألف- تم قصفها بقطاع غزة، وتم مهاجمة حوالي 1100 هدف في الساحة الشمالية مع لبنان، دون أن توضح بيانات الجيش أين تمت باقي الهجمات.



كما أفادت البيانات أن حوالي 7 آلاف هجوم كانت "هجمات خاطفة"، بناءً على طلب القوات البرية.



وتم تنفيذ حوالي 26 ألف هجوم باستخدام المقاتلات الحربية، وحوالي 3800 هجوم باستخدام طائرات الهليكوبتر الحربية، ونحو 3800 هجوم بالطائرات بدون طيار، وفق ذات المصدر.



ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.-(الاناضول)