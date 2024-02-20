الاحتلال يعتقل 7120 فلسطينيا بالضفة منذ طوفان الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، 20 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم اثنان من محرري صفقة التبادل الأخيرة
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وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: رام الله، الخليل، طولكرم، بيت لحم، نابلس، جنين والقدس.
وأشار البيان إلى أن الاقتحامات والمداهمات للبلدات الفلسطينية رافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 7120.
يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 137 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معطيات بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
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